Uma mulher mostrou-se revoltada com a abordagem de um recrutador para trabalhar num café. Génesis García contou à imprensa espanhola que publicou uma resposta a um anúncio e queria trabalhar como empregada de mesa.

Porém, a mulher relata que não gostou muito da conversa do recrutador e desistiu da ideia de ir trabalhar para o café.

García explica que não gostou, desde logo, da maneira como foi contactada. Em vez de uma chamada, a mulher diz que passou a receber mensagens via WhatsApp e com pedidos de fotos por parte do recrutador que, a dado momento, pediu para que lhe fosse indicado o endereço da conta de Instagram da mulher.

Descontente, García negou enviar conteúdo fotográfico e diz que chegou ao ponto do recrutador dizer que o principal requisito para trabalhar no café era o “decote”.

Desagradada, a mulher diz que deu por terminada a conversa. “Desde o primeiro momento insisti para visitar as instalações para fazer uma entrevista”, admite a mulher, em conversa com o jornal Público, de Espanha.

“Então, nada feito, não creio que para servir cafés tenha que mostrar muito”, justificou Génesis García.

