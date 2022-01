Nas Notícias Público solidário com Expresso: “Esperamos ter-vos de volta brevemente” Por

Público usa redes sociais para manifestar solidariedade para com o seu concorrente. “Esperamos ter-vos de volta brevemente”, escreve o Público, com ligações para as redes sociais do jornal.

O Público manifesta-se solidário para com o jornal Expresso e com a SIC, ambos do grupo Impresa, publicações que foram alvo de um ataque de hackers.

Na manhã de ontem, o grupo detentor daqueles títulos confirmou a indisponibilidade das páginas eletrónicas, devido a um ataque informático.

Um grupo de hackers, conhecido como o Lapsus Group, apropriou-se do controlo daqueles sites, na madrugada deste domingo, assim como do site da revista Blitz.

Os hackers exigiram o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso. E o grupo Impresa não cedeu e as publicações continuam assim indisponíveis.

“Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de ‘cloud’ (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo”, podia ler-se na mensagem disposta pelo grupo no endereço do semanário.

Jornal destaca “trabalho essencial” do Expresso

E em resultado deste “atentado à liberdade de imprensa”, como apelidou o grupo Impresa, o Público mostrou-se assim solidário, publicando uma mensagem e uma hiperligação para os espaços das redes sociais do Expresso.

“Esperamos ter-vos de volta brevemente”, lê-se, assim, na curta mensagem. Veja o texto completo:

Foto: DR

Veja aqui essa publicação: