“Peço-vos desculpa”. Bento Rodrigues e Daniel Oliveira emocionam-se durante emissão ao falar de Maria João Abreu

A notícia da morte de Maria João Abreu deixou o país em choque e, particularmente, os rostos da SIC, canal onde a atriz ia desenvolvendo, recentemente, alguns trabalhos. Daniel Oliveira, da direção de programas e entretenimento, passou pela emissão do canal e não escondeu a emoção. Bento Rodrigues acompanhou-o e pediu aos espectadores para compreenderem o sentimento que invade a família SIC nesta hora de dor.

“A Maria João Abreu deixa-nos um legado de talento, de boa energia. Era alguém com quem era muito fácil trabalhar”, reconheceu o responsável pelo entretenimento da SIC.

Daniel Oliveira referiu ainda que Maria João Abreu “tocou as pessoas que conheceu de uma forma muito particular. Para nós SIC [longa pausa]”, disse Daniel Oliveira, com a voz embargada, com Bento Rodrigues a completar a ideia que a atriz deixa na SIC.

“Peço-vos desculpa em casa mas peço que compreendam”, pediu Bento Rodrigues durante a emissão do Primeiro Jornal da SIC.

“É uma emoção partilhada desse lado do ecrã”, completou Bento Rodrigues, enquanto que Daniel Oliveira continuou a elogiar a atriz.

“Era alguém que tinha capacidade mobilizadora. Fazia peças de teatro, de tentar tirar ideias para fazer coisas diferentes. Era uma pessoa muito ligada a ajudar os outros”, salientou, dizendo que era uma espécie de “mãe” no trabalho.

“Deixa uma saudade imensa”, reconheceu Daniel Oliveira, salientando que a história de Maria João Abreu “não será esquecida”.

“Nós vamos continuar a vê-la na SIC porque ela tinha muitas cenas gravadas na novela ‘A Serra'”, referiu Daniel Oliveira, dizendo que Maria João Abreu “era protagonista de brincadeiras e partidas, na capacidade de se resolverem problemas e esse lado ficará”.

Já Bento Rodrigues admitiu que “é hora de chorar e lamentar esta perda de uma mulher maior” mas “de a celebrar também”.

Maria João Abreu, que estava internada há vários dias, não resistiu a dois aneurismas. Tinha 57 anos.