Insólito Casal discute em direto na SIC por causa do prémio da Casa Feliz Por

Um casal protagonizou um episódio de alguma tensão à mistura por causa do prémio em jogo no programa Casa Feliz. O momento pouco comum aconteceu já perto do final da emissão do programa das manhãs da SIC, apresentado por Diana Chaves e João Baião.

O premiado de seu nome António começou a chamada telefónica por soltar um palavrão e motivar alguns sorrisos na plateia e entre os apresentadores.

Depois, de acordo com as regras do concurso, o vencedor é convidado a escolher uma zona da Casa Feliz para saber se vence o jackpot ou um prémio menor mas, ainda assim, significativo.

E foi aí que começou o desentendimento entre António e a esposa. É que a senhora pretendia que António fosse pela sua indicação de que deveria escolher o quarto, como sendo o local onde estaria o jackpot. Mas António preferiu seguir a sua ideia e escolher a garagem.

“Calma senhor António”, pediu Diana Chaves

Como o jackpot acabou por estar no quarto a mulher de António ficou desagradada e a tensão aumentou.

João Baião argumentou que a esposa de António tinha o ‘feeling’ certo. “Ah! A sua mulher tinha razão, o Jackpot estava no quarto”, disse o apresentador, enquanto, do outro lado da linha, se ouviu a mulher a dar um raspanete a António.

“Olha, viste o jackpot!”, assinalou a companheira de António, ao passo que Diana Chaves tentava acalmar os ânimos do outro lado da linha telefónica.

“Não faz mal, fica para a próxima, amanhã liga outra vez e vai pelo palpite da sua mulher”, indicou Diana Chaves, apelando à “calma”.

“Calma senhor António, não tem problema, fica para uma próxima”, declarou a apresentadora enquanto que a emissão do programa era encerrada para dar lugar ao Primeiro Jornal.