Nas Redes “Aceitei o convite do Big Brother porque comecei numa área que tem que ver com o entretenimento”, diz Bruno de Carvalho Por

Bruno de Carvalho é o concorrente mais mediático da recente edição de Big Brother Famosos, atualmente em exibição na TVI. O antigo presidente do Sporting confessa aquilo que o levou a aceitar o convite endereçado pela produção liderada por Cristina Ferreira para entrar nesta aventura social.

“Aceitei o convite porque comecei numa área que tem que ver com o entretenimento”, justificou o antigo presidente dos leões, avisando que não é preciso esperar dele, dentro da casa mais vigiada do país um “jogo especial”.

“Venho do mundo do futebol mas não vim fazer jogo nenhum especial”, assegurou Bruno de Carvalho, em conversa com os outros concorrentes.

O antigo presidente do Sporting avisou, no entanto, que quer vencer a edição do programa. “Quero, como é óbvio, chegar à final”.

Além disso, Bruno de Carvalho avisou também que não quer ganhar ‘a qualquer preço’. “Sou competitivo dentro de limites”.

O antigo líder do clube de Alvalade assegura ainda que tentará mostrar quem é na casa do Big Brother, lamentando que, apesar do mediatismo que ser presidente do Sporting lhe deu, não lhe tenha permitido passar a sua real imagem às pessoas.

“Sou competitivo dentro de limites”

“Acho que as pessoas me conhecem muito mal”, avalia Bruno de Carvalho, confessando que é muitas vezes confrontado com frases que o deixam triste.

“A frase que as pessoas me dizem quando me conhecem é: ‘você até é normal'”, contou o antigo dirigente, atualmente concorrente do Big Brother, da TVI.

Quanto entrou para a casa, Bruno de Carvalho confessou ainda que gostaria de ter lá Jorge Jesus e Frederico Varandas, mas não queria cruzar-se no programa com Pinto da Costa.