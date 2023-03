Nas Notícias Como fazer uma denúncia para a SIC? Por

A Sociedade Independente de Comunicação, ou simplesmente SIC, nasceu no dia 6 de outubro de 1992, fixando-se como o primeiro canal privado português. Até então o país só tinha acesso ao mundo através da caixa mágica via RTP, com dois canais. De então para cá, o número de televisões privadas aumentou e cada uma procura posicionar-se na grelha das audiências como pode e sabe.

A SIC tem dado um contributo amplo ao país e ao mundo e oferece não apenas entretenimento, com caras bem conhecidas, mas espaços noticiosos, com rostos que se tornaram familiares. A SIC tem funcionado também como uma plataforma de divulgação de casos e denúncias. Por isso, as pessoas procuram saber como podem fazer uma denúncia para a SIC.

Para fazer uma denúncia para a SIC você pode entrar em contacto com o canal através dos vários meios disponibilizados.

O telespectador pode contactar o Atendimento da SIC, ligando para o 808 202 822 ou, em alternativa, para o 214 179 652 (custo de chamada fixa nacional).

Quem preferir pode enviar um email para o seguinte endereço: atendimento @sic.pt.

Quem quiser fazer uma denúncia para a SIC deve escolher o horário de funcionamento para entrar em contacto. Nos dias úteis das 09:30 às 18:30, com intervalo entre as 13:00 e as 14:00.

Como enviar uma notícia para a SIC?

O jornalismo é uma missão nobre entre os profissionais da SIC dedicados às notícias mas as pessoas podem ser excelentes repórteres ao fazerem chegar ao canal as suas sugestões com tópicos para as notícias ou reportagens especiais.

Nesse caso, quem entender que tem uma notícia relevante que poderá ser divulgada ou alguma situação para a qual entende que deve ser chamada a atenção deverá ligar para o 214 179 652 (custo de chamada fixa nacional).

Nesse instante deverá solicitar que se coloque um assunto para notícia.

A chamada que será cobrada de acordo com os valores que tiver contratado com o seu operador de telecomunicações para rede fixa nacional.

Em alternativa, pode sempre enviar um email para agenda @sic.pt

Qual é a morada da SIC?

Conhecida e sediada durante anos em Carnaxide, a SIC mudou há poucos anos de morada e agora está em Paço de Arcos. A morada da SIC é Rua Calvet de Magalhães, nº242, 2770-022 Paço de Arcos.

É aí que está edificada a casa do terceiro canal português que ao longo dos anos tem permitido o nascimento de outros canais do grupo como a SIC Mulher, a SIC Caras, a SIC Radical ou a SIC Kids, por exemplo.

Como posso fazer parte dos programas da SIC?

Na missão da SIC está uma aproximação frequente aos telespectadores desde o começo, querendo ser um ‘Ponto de Encontro’.

Basta lembrar que grandes sucessos de audiência do canal tiveram o precioso auxílio do público, como foi o caso do Big Show SIC ou o Agora ou Nunca. O público tem sempre uma presença grande na plateia dos programas da SIC e, por isso, há quem goste de estar presente durante as emissões.

Para fazer parte dos programas da SIC é necessário ter alguns contactos à mão. Para a figuração deverá contactar a “Valente Produções” pelo número 213407200 ou por email para geral @valentep.com.

É importante destacar-se que o custo da chamada é o equivalente para a rede fixa nacional e este depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações.

Como posso entrar em novelas da SIC?

A ficção da SIC é outra área que tem evoluído ao longo do tempo. E se existem sucessos eternos da rede Globo do Brasil, nas últimas décadas a SIC tem ajudado o cinema nacional com séries e filmes, mas também a cultura com telenovelas de sucesso.

Quem quiser entrar no universo da ficção SIC poderá candidatar-se a futuros castings para participar em novelas e séries.

Desse modo, as pessoas devem enviar a candidatura para atendimento @sic.pt e devem juntar-lhe duas fotos. Nestas, uma deve ser do rosto e outra de corpo inteiro.

É ainda necessário enviar um currículo artístico. Não se esqueça de colocar informações úteis relativamente, por exemplo, à sua experiência em representação.

A SIC tem mais de 30 anos e em três décadas muitos programas passaram pela grelha de programação e muitas notícias foram reveladas pelo terceiro canal.

Entre rostos que se tornaram mediáticos e outros dos quais nem se lembra agora o nome há uma figura de destaque na vida da SIC.

Francisco Pinto Balsemão, o antigo primeiro-ministro, que decidiu fundar um império de comunicação ao lançar a SIC e fazendo nascer no mesmo grupo outras publicações e canais.

A SIC tem já uma história longa no país mas prometem desde o tempos de Carnaxide continuar a mostrar tudo ao mundo.