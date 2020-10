Nas Notícias PSP obrigado a voltar ao serviço após terceiro teste positivo à covid-19 Por

Um agente da PSP de Lisboa tem de voltar a apresentar-se ao serviço apesar de ter acusado positivo à covid-19 pela terceira vez, de acordo com a denúncia do Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP).

O agente recebeu agora os resultados do terceiro teste, que deu positivo, tal como tinha acontecido a 3 e a 13 de outubro, segundo relatou o Jornal de Notícias.

O agente em causa está destacado numa Equipa de Intervenção Rápida da 5.ª Divisão, o que implica que tenha de andar numa carrinha com mais sete polícias.

“Ele está com muito receio de poder infetar um ou mais colegas, mas também não pode faltar ao serviço porque a baixa acabou e tem ordens para regressar”, adiantou o presidente do SPP, Mário Andrade, citado pelo JN.

O sindicalista exortou o Comando da PSP a não seguir as orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), que determinam que um infetado com covid-19 está apto a regressar ao trabalho após dez dias de isolamento sem sintomas e três dias sem medicação para a febre, não necessitando de um teste com resultado negativo.

“Já há mais de 100 polícias infetados e, assim, corremos o risco de ficar com milhares”, reforçou Mário Andrade.