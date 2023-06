Nas Notícias Como pedir a pulseira Estou Aqui para os meus filhos? Por

Perceba onde e como pedir a pulseira Estou Aqui para os filhos

Já ouviu falar na pulseira Estou Aqui? Trata-se de um programa das autoridades portuguesas para que, em nenhum momento, os pais percam os filhos. A pulseira serve para as que crianças perdidas ou que não saibam onde estão os pais e os encontrem. Como? As crianças podem ir ter com um adulto e basta mostrar a pulseira com o código para que essa pessoa ligue para o 112.

Onde posso solicitar a pulseira Estou Aqui?

Para tal, terá de aceder ao site https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm e solicitar uma pulseira, que está destinada a crianças entre os dois e os 10 anos de idade. Contudo, se a criança comprovadamente conseguir andar antes dos dois anos, será possível pedir a pulseira Estou Aqui.

Caso a pulseira que tenha, esteja degradada, deverá solicitar para o e-mail: [email protected], a inutilização da mesma.

A pulseira do Estou Aqui tem a duração de um ano e o Estado assegura que a qualidade da função da pulseira não se perde ao longo do ano.

Quem pode pedir a pulseira Estou Aqui?

Nesse sentido, importa reter quem pode pedir a pulseira. Os pais, tutor ou responsável legal da criança podem pedir a pulseira junto dos serviços da PSP.

Desengane-se ainda quem pensa que a pulseira só está ativa no verão. Este programa da PSP funciona durante todo o ano, em todo o território nacional.

Como é constituída a pulseira Estou Aqui para os meus filhos?

Inegavelmente, as autoridades confiam neste método para localizar as crianças. Porém, muitos pais procuram esclarecimentos sobre esta pulseira.

Importa referir que a pulseira é constituída por uma fita em tecido que contém um código alfanumérico e a inscrição “Call/ LIGA 112”.

Além disso, convém esclarecer que a pulseira é pessoal e intransmissível mas, ao contrário do que se possa pensar, não tem nenhum sistema de GPS.

Importa também explicar que os pais têm de realizar três simples passos até que a pulseira fique operacional para localizar as crianças.

Como se podem levantar as pulseiras nas esquadras da PSP?

Depois de realizar o registo, como mencionamos inicialmente neste artigo, os pais devem dirigir-se à esquadra da PSP onde indicaram que queriam receber a pulseira.

É depois na esquadra da PSP que o agente da autoridade faz a validação da pulseira Estou Aqui do seu filho.

Como podemos alterar dados da pulseira Estou Aqui dos meus filhos?

Logicamente, ao longo de um ano, as condições reveladas para aderir ao programa Estou Aqui podem alterar-se. Nesse caso, os pais devem reportar às autoridades qualquer mudança, para que os dados estejam sempre atualizados.

A PSP informa que todos os pedidos de alteração de dados, cancelamento por degradação ou extravio da pulseira, devem ser enviados por email.

Deste modo, convém aos pais tomar nota do endereço que é: [email protected].

Além disso, será necessário enviar a indicação do número da pulseira, e-mail e contato telefónico indicados aquando do registo.

Qual a função da pulseira Estou Aqui para os meus filhos?

A pulseira Estou Aqui para os meus filhos é essencial para localizar a criança no caso desta se perder. A menos que a criança saiba dar informações sobre os seus responsáveis, com a pulseira, qualquer adulto pode ligar para o 112 e dar informações sobre a criança. Como?

Para tal, a pessoa que encontrar a criança perdida que tenha a pulseira Estou Aqui só precisa de passar o código da pulseira que a criança traz.

Deste modo, a PSP faz deslocar de imediato uma patrulha ao encontro da criança enquanto é informada a família para os contactos presentes na ficha de inscrição, que não tem qualquer custo.

É preciso pagar para o meu filho ter a pulseira Estou Aqui?

Essa é, de resto, uma parte importante. O programa Estou Aqui é gratuito para todos os cidadãos. Ou seja, as pessoas não têm custos de adesão, manutenção, reinscrição ou qualquer outro.

Caso seja solicitada qualquer quantia, por qualquer motivo, a PSP pede que informem de imediato as autoridades. Nesse caso, os pais podem fazê-lo numa esquadra da PSP ou através do endereço [email protected].

Em resumo, os pais devem ter noção de que a pulseira Estou Aqui deve conter informação atualizada e com contactos atuais.

Até porque os pais, tutores ou responsáveis legais não devem deixar ultrapassar o prazo de validade da pulseira, que é de um ano.

Deste modo, antes do final de cada ano convém que seja feita uma nova inscrição pelos meios disponibilizados pelas autoridades portuguesas.

Os pais querem sempre os melhores para os filhos e ajudam nas diferentes tarefas escolares, por exemplo. Mas nunca devem perder de vista que é essencial fazer um acompanhamento não apenas no período escolar mas também ao longo de todo o ano nas diferentes vivências dos filhos.

Quer isto dizer que manter sempre uma ligação e localização com os filhos é fundamental e é para isso que existe a pulseira Estou Aqui para os seus filhos.