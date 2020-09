Economia Proposta do BE para inquérito ao Novo Banco aprovada por unanimidade Por

A proposta do Bloco de Esquerda para uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Novo Banco foi hoje aprovada por unanimidade.

O Parlamento aprovou também as propostas de CPI da Iniciativa Liberal e do PS, mas nestas com o voto contra do PSD.

Já a CPI proposta pelo Chega foi chumbada por PS, PSD, PCP, PEV, Iniciativa Liberal e deputada não inscrita Joacine Moreira, com BE, CDS-PP, PAN e deputada não inscrita Cristina Rodrigues a votarem a favor.

As três propostas aprovadas pelo Parlamento vão agora dar origem a um único inquérito parlamentar, em moldes a serem definidos na próxima conferência de líderes.