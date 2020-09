Nas Notícias Paulo Pedroso deixa “os outros a falar sozinhos” Por

O regresso de Paulo Pedroso à atividade política foi elogiado por Ana Gomes e o ex-socialista fez questão de agradecer à candidata presidencial.

Com o anúncio de que o ex-ministro ia coordenar a campanha de Ana Gomes à Presidência da República, não demoraram a ressurgir as lembranças do envolvimento de Paulo Pedroso no processo Casa Pia.

Ana Gomes defendeu então o amigo, referindo que Paulo Pedroso foi “injustiçado”.

“Foi acusado, mas não foi pronunciado (nem julgado) por decisão proferida em primeira instância e confirmada pelos tribunais superiores”, salientou a jurista e diplomata, deixando depois elogios ao antigo porta-voz do PS.

Hoje, no Twitter, Paulo Pedroso agradeceu a Ana Gomes por o ter defendido publicamente.

“A confiança da Ana Gomes honra-me, a solidariedade de muitos aqui expressa comove-me. A coragem na defesa da democracia pela minha candidata já era conhecida, mas vamos ao que interessa: discutir as opções presidenciais entre democratas e deixar os outros a falar sozinhos”, escreveu.

Paulo Pedroso foi constituído arguido no processo Casa Pia, por abuso sexual de menores, tendo sido detido em plena Assembleia da República, durante a fase de inquérito.

Em 2006, na fase instrutória do processo, o Tribunal de Instrução Criminal considerou que não havia fundamento para Paulo Pedroso ser levado a julgamento.

O ex-deputado recorreu ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que lhe deu razão e condenou o Estado Português a indemnizar Paulo Pedroso em 68 555 euros.