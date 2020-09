Desporto “Houve muita gente distraída”, diz Manuel José sobre abordagem do FC Porto ao mercado Por

Manuel José, treinador e comentador, elogiou as contratações feitas pelo FC Porto neste defeso, por contraponto com o forte investimento do Benfica.

Ao intervir no programa Grande Área, da RTP3, o técnico citou como exemplos as contratações de Taremi, Evanilson e Zaidu, considerando que os dragões têm procurado talento a um preço acessível.

“Houve muita gente distraída, porque o FC Porto contratou bons jogadores. Houve muita gente distraída…”, repetiu, numa clara alusão ao Benfica.

Os encarnados investiram forte no mercado, mas terão descartado o avançado iraniano, que seria do agrado de Bruno Lage, o anterior treinador.

Taremi e Evanilson são reforços para o ataque do FC Porto, que viu sair os avançados Fábio Silva, Tiquinho Soares, Aboubakar e Zé Luís. Toni Martínez, do Famalicão, poderá ser o senhor que se segue, na rota do Dragão.

Manuel José realçou ainda uma particularidade de muitos jogadores que chegam agora ao futebol português.

“Temos tantos jogadores de alguma idade a virem para Portugal. Parece o melhor campeonato do mundo…”, ironizou.