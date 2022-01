Nas Notícias “O meu amigo André Ventura quer comentar o apoio a Vieira?” Por

Francisco Rodrigues dos Santos confronta André Ventura com o apoio a Luís Filipe Vieira, na candidatura do ex-presidente do Benfica. Em causa, o combate à corrupção e o dedo apontado a incoerência.

O debate entre André Ventura, líder do Chega, e o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, transmitido na CNN, registou uma incursão da política pelo futebol, com acusações mútuas.

Primeiro, Rodrigues dos Santos começou por apontar o que considera ser uma incoerência de André Ventura. Em causa, o discurso de combate à corrupção, quando no passado teve ligações a Luís Filipe Vieira, apoiando o agora ex-dirigente, na candidatura à liderança do clube da Luz.

“O meu amigo André Ventura quer comentar o apoio a Luís Filipe Vieira? André Ventura gosta muito de criticar os corruptos em Portugal. E sabe que Luís Filipe Vieira ficou a dever mais de 700 milhões ao Novo Banco”, acusou o presidente do CDS, no debate de ontem.

“Isso não provoca nenhum escândalo ao André Ventura? Provoca os 400 milhões do Rendimento Social de Inserção?”, prosseguiu o líder centrista.

Foto: Reprodução CNN

Vieira “tem de pagar”

André Ventura não deixou, porém, Francisco Rodrigues dos Santos sem resposta. E assim, depois de defender que Luís Filipe Vieira “tem de pagar” a dívida ao Novo Banco, partiu para o ataque.

O passado do presidente centrista na direção do Sporting foi então colocado no debate.

“Eu sou do Benfica. Você é do Sporting. Mas não fui eu que estive na direção do Benfica, Francisco. Você esteve na direção do Sporting. Se quer falar de cambalachos fiscais, de crimes, vamos falar”, disparou Ventura.

O passado de Rodrigues dos Santos no Sporting

Francisco Rodrigues dos Santos, recorde-se, foi vogal na direção do Sporting, em 2019, precisamente para se candidatar à liderança do CDS-PP. Assim, entregou a carta de demissão, para evitar acusações de falta de ética.

No clube de Alvalade, o dirigente centrista tinha então a seu cargo o pelouro dos núcleos do Sporting.