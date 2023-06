Nas Notícias O que são alimentos probióticos? Por

Entenda o que são os probióticos e como ajudam na saúde das pessoas

Já ouviu falar em probióticos? Sabe o que são alimentos ricos em probióticos? Entenda tudo que diz respeito a alimentos com estas propriedades probióticas e ajuste a sua alimentação, tendo em vista uma melhoria da sua saúde.

Os alimentos probióticos são alimentos ricos em bactérias benéficas à nossa saúde, aumentando as nossas defesas.

No fundo, os probióticos são microorganismos que ajudam na boa digestão e potenciam o bem-estar das pessoas, nomeadamente ao nível intestinal, mas não só. Você sabia que quem sofre de desequilíbrio da flora intestinal deve tomar alimentos rico em probióticos?

É que estes alimentos conseguem equilibrar a flora intestinal, dado que potenciam as imunoglobulinas e linfócitos no organismo.

Mas os alimentos ricos em probióticos têm por missão também ajudar a combater doenças infeciosas e inflamatórias.

Por isso é que os médicos recomentam o consumo de alimentos com probióticos em situações de diarreia, alergias ou úlceras. Após tomar antibióticos ou quem tem uma má alimentação também deve tomar alimentos com probióticos.

Assim, a saúde ficará acautelada. É que os probióticos são essenciais para o sistema imunitário (sistema de defesa) do corpo. Mas é preciso saber onde é que se podem encontrar alimentos com probióticos.

Onde encontramos alimentos com probióticos?

A variedade de alimentos com probióticos é grande e alguns são mesmo naturais, como no caso do iogurte natural e doKombucha.

No entanto, existem mais exemplos de alimentos com probióticos como o leite fermentado ou o picles de pepino, isto para citar apenas alguns dos mais conhecidos da mesa portuguesa. Mas há mais.

O Kefir é um alimento com semelhanças com o iogurte, sendo fermentado por ação de bactérias e de levedura.

O Chucrute é outro alimento rico em probióticos. E você sabia que é fácil prepará-lo em casa? Utilize folhas frescas do repolho ou um outro tipo de couve e fermente-as.

Entre os probióticos mais comuns para se tomar há quem procure Kombucha. Trata-se de uma bebida feita a partir de chá verde ou chá preto.

Não quer dizer que tenha de ingerir todos os alimentos ricos em probióticos diariamente. Porém, deve fazer um esforço para os ter na sua dieta diária.

Existem suplementos com probióticos?

É importante esclarecer também que os probióticos podem ser tomados de forma indireta. Isto é, mesmo que não encontre na sua dieta alimentos ricos em probióticos podem tomar através de cápsulas ou líquidos.

Geralmente, encontra este tipo de produtos em farmácias ou lojas de nutrição. Antes de os consumir, não se esqueça de ler as etiquetas e de se informar com rigor junto do seu médico assistente.

Os probióticos mais comuns de serem encontrados no mercado são Kefir Real, Floratil, PB8, Simcaps e Simfort.

Os probióticos previnem o cancro do cólon?

Os alimentos ricos em probióticos são fundamentais para manter o seu bem-estar e para controlar sintomas após a ingestão de substâncias que podem irritar o seu estômago ou o intestino. Estes estão, de resto, nas diretrizes Mundiais da Organização Mundial de Gastroenterologia.

É natural o consumo de probióticos após festividades, onde se cometem alguns exageros à mesa. Mas sabia que os probióticos podem ajudar na prevenção de aparecimento de doenças como o cancro do cólon?

Através da sua ação, os probióticos conseguem combater substâncias carcinogênicas. Mas para isso deverá incluir na sua alimentação produtos ricos em prébioticos. Já ouviu falar em prébioticos?

O que são prebióticos?

Os prebióticos são hidratos de carbono não digeríveis como por exemplo as fibras. Estas acabam por potenciar a ação dos probióticos no organismo.

É comum encontrar prebióticos em alimentos muito comuns na mesa dos portugueses como cebola, alho, brócolos, pêra, couve, ameixa, entre muitos outros.

Qual a diferença entre probiótico e prebiótico?

Os prebióticos são fibras que servem de alimento para os probióticos e que fazem aumentar o seu número no organismo.

Já os probióticos são as bactérias saudáveis que povoam o corpo humano e ajudam a manter o organismo equilibrado.

Que outras doenças os probióticos ajudam a prevenir?

A boa alimentação é fundamental para manter equilibrado o corpo humano e acautelar problemas que, ao longo dos anos, têm despertado cada vez mais consciência, como os problemas do fígado.

Estudos revelam que as doenças do fígado relacionadas com a obesidade, diabetes e colesterol elevado têm vindo a aumentar nos últimos anos.

Além disso, as previsões para as próximas gerações não são de todo animadoras. Mas a alimentação, neste caso a boa alimentação, é um fator que pode salvar o fígado, segundo indicações do médico José Presa, da Associação Portuguesa para o estudo do fígado.

O leque de doenças que podem ser acauteladas com o consumo de probióticos é alargado. Você sabia, por exemplo, que os probióticos ajudam na prevenção de doenças respiratórias, como bronquite, Sinusite ou até pneumonia?