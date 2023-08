Nas Notícias Posso ser multado por usar os quatro piscas para agradecer? Por

Saiba se pode apanhar uma multa por acionar os quatro piscas para agradecer a outros condutores

Muitos condutores costumam acionar as luzes de perigo ou emergência, vulgarmente conhecidas por quatro piscas, em jeito de agradecimento por manobras de trânsito. Mas você sabia que isso pode valer-lhe uma multa? Sim, é verdade. Por isso, saiba em que circunstâncias deve acionar as luzes de perigo e quando não é correto fazer.

O recurso aos quatro piscas é muito comum em várias situações. Há quem os use para agradecer a outros condutores por facilitarem alguma manobra. Há quem use para sinalizar uma paragem ou estacionamento ‘por alguns minutos’ e há até que use por puro esquecimento de as desligar, depois de acioná-las.

Porém, tome cuidado, visto que a GNR ou a PSP pode multá-lo, caso esteja a usar as luzes de perigo ou emergência de forma indevida.

A coima prevista pelo Código da Estrada pela incorreta utilização das luzes de perigo e emergência varia entre os 60 e os 300 euros.

Assim, é fundamental saber onde e quando deve utilizar e quando não o pode fazer. Fique atento a esta explicação muito concreta.

Não use os quatro piscas para estacionar ou parar o veículo

É comum muitos condutores acionarem os quatro piscas quando param ou estacionam o veículo por alguns minutos em zonas onde não devem. Saiba que poderão aplicár-lhe uma coima. Os quatro piscas não evitam a multa.

Além disso, se estiver estacionado de forma indevida, as autoridades podem ainda multá-lo por acionar luzes de perigo e emergência de forma desnecessária.

Não acione os quatro piscas para agradecimentos no trânsito

Por outro lado, uma das outras situações onde é comum o uso dos quatro piscas é em jeito de agradecimento no trânsito.

Pela lei, trata-se de uma situação errada. Desse modo, evite acionar os quatro piscas para agradecer manobras de outros condutores. Essencialmente, isso passa como uma boa educação, mas pode valer-lhe uma coima.

Foto: GNR

Quando se devem usar os quatro piscas?

Contrariamente às duas situações anteriormente referidas, existem contextos onde deve acionar as luzes de perigo e emergência. Tome nota quais são.

O seu carro está avariado? Tem de imobilizar o veículo porque este tem uma falha? Nesse contexto é correto acionar os quatro piscas. Assim, avisa os outros utentes da via de que o seu carro não está em perfeitas condições e pode representar um perigo.

Este uso é essencial em todas as vias, tanto mais em vias como autoestradas onde a velocidade permitida é maior. Em caso de aviar ou acidente numa autoestrada ou via equiparada saiba como agir e fique com dicas e conselhos de como reagir em caso de avaria ou acidente em autoestradas.

A somar a esta situação, quando há uma redução drástica de velocidade por causa de um acidente ou por causa da intensidade do trânsito também é boa prática para se acionarem os quatro piscas.

Finalmente, se estiverem a rebocar o seu veículo, também deve ter os quatro piscas ligados. Trata-se de uma forma de informar os outros condutores a respeito desta manobra.

Existe mais alguma situação em que se podem ligar os quatro piscas sem ser multado?

Por conseguinte, é importante também dar-lhe conta de que existe uma outra situação em que é correto ter os quatro piscas ligados.

Se todo o sistema de luzes de estrada, cruzamento e presença falhou, se tiver os quatro piscas, deve acioná-los.

Não se esqueça de colocar o triângulo em caso de avaria

Além dos quatro piscas, um dos recursos importantes para sinalizar perigo ou uma emergência é o triângulo.

O triângulo de pré-sinalização na retaguarda do seu veículo é fundamental. Por isso, deve ter presente as regras para uma correta colocação do triângulo.

Não se esqueça que é fundamental que o triângulo seja colocado pelo menos a 30 metros de distância da retaguarda do veículo e que fique visível a 100 metros.

Conduza com tranquilidade e sempre dentro das regras

Aqui chegados, é importante salientar que apenas se devem acionar os quatro piscas nas situações previstas no Código da Estrada.

Em situações onde não é suposto usá-las, evite acionar as luzes de perigo ou emergência. Lembre-se que, aí, poderá incorrer em coimas, como verificou ao longo deste artigo.

Opte sempre por conduzir em segurança, cumprindo as regras de trânsito e adotando uma postura tranquila ao volante, de acordo com as recomendações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.