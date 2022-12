Nas Notícias Avarias ou acidentes na autoestrada. Tudo aquilo que precisa de saber Por

Avarias e acidentes em autoestradas acontecem todos os dias por muito que a segurança e sofisticação dos carros e o patrulhamento das autoridades tentam reduzir as taxas de sinistralidade nas vias de circulação do país.

Em caso de avaria ou acidente na autoestrada sabe quais são os procedimentos a tomar? Fique com todas as indicações que precisa ter.

O Código da Estrada não permite que se pare na berma das autoestradas porque isso poderá provocar acidentes. Mas existem algumas exceções e em caso de avaria, por exemplo, a berma é, apesar de tudo, um local mais seguro para estar do que nas vias de rodagem.

Se o seu veículo avariar na autoestrada adote os seguintes comportamentos para que a segurança esteja acautelada.

Tente colocar o veículo na berma e ligue os quatro piscas e coloque o colete refletor ainda no interior da sua viatura. É importante que ao sair do automóvel esteja com este equipamento colocado para que fique mais visível para os outros condutores.

Depois, tente colocar o triângulo de pré-sinalização na retaguarda do seu veículo. Sabe as regras para uma correta colocação do triângulo?

É fundamental que o triângulo seja colocar pelo menos a 30 metros de distância da retaguarda do veículo e que fique visível a 100 metros.

Se levar passageiros onde devem permanecer?

Não raras vezes é possível ver várias pessoas fora do habitáculo que está parado na berma da autoestrada. Sabe o que deve acontecer em caso de avaria aos passageiros?

Se possível, estes devem permanecer no interior da viatura, com os cintos colocados dado que as autoestradas são vias onde a velocidade é maior e o risco de acidente é maior. Assim, é importante acautelar a segura.

No caso de os passageiros terem de estar fora do carro, é importante que fiquem para lá dos separadores de segurança.

E faça um contacto com os meios de socorre e segurança para que o seu problema seja solucionado.

Voltar à autoestrada: o que se deve fazer?

Em algumas situações é possível regressar à via de rodagem mas este momento deve ser realizado com máxima segurança, dado que os outros veículos circulam a grande velocidade e poderá ocorrer um acidente dado que o automóvel que volta à estrada circula em velocidades mais baixas.

Nesse cenário, deve utilizar a berma como via de aceleração antes de regressar à via de rodagem.

O que nunca se deve fazer?

Em caso de avaria ou acidente, existem alguns procedimentos que nunca devem ser adotados por parte dos condutores e dos passageiros.

Um dos comportamentos de maior risco é ficar colocado ao lado da viatura. É um perigo e fica sujeito a atropelamento.

O condutor deve também garantir as melhores condições de segurança no momento para os passageiros, para o próprio e para os outros condutores e utilizadores da autoestrada.

Assim, nunca atravesse também a autoestrada. Corre o risco de ser atropelado.