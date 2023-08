Mundo Tendências da pesquisa Google revelam maior interesse por Inteligência Artificial Por

O interesse da pesquisa em IA atingiu um máximo histórico em 2023 em Portugal, tendo aumentado 290% por cento desde o ano passado e mais de 500% nos últimos 5 anos.

As principais questões sobre IA em Portugal, este ano, até agora incluem “como funciona a inteligência artificial?”, “o que é inteligência artificial?” e “como a inteligência artificial é usada?”.

O interesse da pesquisa em IA em relação à elaboração de currículos cresceu mais de 490% – enquanto as pesquisas por “ia para editar vídeos”, “ia para programação”, “ia para criar um logotipo” e “inteligência artificial para escrever textos” aumentaram mais de 5.000% em 2023 até agora. As pessoas em Portugal também estão a recorrer ao Google para desenvolver as suas carreiras profissionais, aprender novas competências e proteger a sua cibersegurança

As novas tendências de pesquisa divulgadas hoje pela Google mostram que o interesse de pesquisa em IA atingiu um máximo histórico este ano em Portugal

A Google revelou hoje que as pesquisas por inteligência artificial (IA) estão em alta em Portugal. As tendências de pesquisa mostram que as pessoas pesquisaram por IA mais do que nunca em 2023 até agora, com o interesse a aumentar 290% desde o ano passado – e 500% em comparação com os últimos cinco anos.

As perguntas mais populares incluem “como funciona a inteligência artificial” (+7.580% desde o ano passado), “o que é inteligência artificial” (+2.620%) e “onde a inteligência artificial é usada?” (+270%). As pesquisas por “quando surgiu a inteligência artificial” também foram populares, aumentando mais de 5.000% desde o ano passado.

Google lançou o Bard

A Google, que lançou o Bard o seu serviço de IA conversacional em toda a Europa e em português em julho, vê a IA como tendo um enorme potencial para ajudar pessoas, empresas e comunidades. A Google está comprometida com uma abordagem responsável à IA, o que inclui defender uma regulamentação responsável, trabalhar em parceria com terceiros para ter uma IA correta e prioritizar o propósito da tecnologia para o bem público.

Para além de recorrerem à Pesquisa Google para compreender melhor a IA, as pessoas em Portugal começaram a pesquisar pela utilização da IA para aumentar a sua produtividade, dar asas à sua imaginação e desenvolver as suas carreiras profissionais. O interesse da pesquisa por IA em relação à elaboração de currículos aumentou 490% este ano, enquanto que as pesquisas por IA em relação a cursos e engenheiros aumentaram 250%. As pesquisas por “IA para escrever textos”, “IA para editar vídeos”, “IA para programação” e “IA para criar um logotipo” aumentaram mais de 5.000% em comparação com o ano passado.

Para Matt Brittin, President of Google Europe, the Middle East and Africa, “É ótimo ver as pessoas em Portugal a demonstrar um interesse tão grande na tecnologia transformacional que é a IA”.

“As pessoas por toda a Europa já utilizam e beneficiam, diariamente, das ferramentas baseadas em IA desenvolvidas de forma responsável – mas a velocidade do avanço tecnológico continua a acelerar e, embora seja estimulante ver estes avanços, é importante que acertemos. Estamos empenhados em trabalhar com ousadia, responsabilidade e em conjunto com a Europa para maximizar o potencial da IA, minimizando ao mesmo tempo o seu abuso”, acrescenta.

IA no desenvolvimento de carreiras

As tendências, hoje divulgadas, mostram também que as pessoas em Portugal estão cada vez mais interessadas em desenvolver as suas carreiras e em aprender novas competências.

As pessoas em Portugal também recorrem ao Google em busca de recursos para desenvolver as suas carreiras profissionais. As pesquisas por “como abrir um negócio online” aumentaram mais de 5.000% no ano passado – enquanto que as pesquisas por “como abrir uma loja online” mais que duplicaram nos últimos cinco anos.

As pessoas em Portugal também procuram obter novas certificações, especialmente em competências digitais – com pesquisas por certificações em UX Design (+320%), marketing digital (+250%), e-commerce (+120%) e análise de dados (+ 70%), tendo todas estas pesquisas aumentado significativamente ao longo dos últimos cinco anos. Este ano, os cursos mais populares nas pesquisas referem-se a “curso de programação”, “curso de IA” e “curso de informática”.

A própria Google oferece formação em competências digitais – e formou mais de 12 milhões de pessoas em toda a Europa, incluindo mais de 150 mil pessoas em Portugal, através do seu programa Grow with Google desde 2015. Os Certificados Profissionais da Google também oferecem uma oportunidade única para quem procura emprego para se qualificar, sem a necessidade de um diploma universitário ou de uma experiência anterior: e oferece várias certificações incluindo Análise de Dados, Design da Experiência do Utilizador e Marketing Digital.

Combate à desinformação

As pessoas em Portugal também se preocupam em proteger a sua cibersegurança e em combater a desinformação.

As tendências hoje divulgadas pela Google mostram também que as pessoas em Portugal continuam preocupadas em proteger a sua cibersegurança. As pesquisas por “phishing por SMS” (+1.250%), “phishing de voz” (+1.160%) e “violação de dados” (+230%) aumentaram significativamente nos últimos cinco anos.

As pessoas em Portugal também estão a tomar medidas ativas para proteger a sua cibersegurança, com o interesse de pesquisa em “definições de privacidade” a aumentar mais de 5.000% só este ano. As pesquisas por “gestor de palavras-passe” – uma ferramenta da Google que facilita o uso de uma palavra-passe forte e exclusiva para todas as contas online do utilizador –aumentaram 130% em cinco anos.

O interesse por pesquisa por desinformação também aumentou. Portugal é o país da União Europeia que mais pesquisou por notícias falsas em 2023. O interesse de pesquisa sobre desinformação e notícias falsas aumentou 620% e 300%, respetivamente, nos últimos cinco anos. As tendências de pesquisa sobre desinformação incluem “como as notícias falsas afetam as nossas vidas”, “o que é desinformação” e “como lidar com a desinformação”.

A Google está a usar a IA para enfrentar os desafios de segurança e da desinformação. O Gmail bloqueia automaticamente 99,9% de malware, phishing e spam e protege mais de 1,5 mil milhões de contas utilizando a IA – enquanto que através do Google News Initiative, os engenheiros trabalham diretamente com os verificadores de fatos e editores de media para usar ferramentas baseadas em IA para identificar e combater a desinformação .

Entretanto, a Jigsaw, uma equipa da Google que desenvolve tecnologia para combater os danos online, estabeleceu uma parceria com especialistas e académicos locais para criarem abordagens que combatam diretamente a desinformação e que ajudem as pessoas a identificar e a recusá-la mais facilmente.