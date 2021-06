Desporto Portugal perde com Alemanha na final do Europeu de sub-21 Por

A seleção portuguesa de sub-21 perdeu hoje com a Alemanha, por 1-0, na final do Campeonato da Europa, realizada no Estádio Stozice, em Ljubljana, na Eslovénia.

Após uma primeira parte equilibrada, os germânicos colocaram-se em vantagem logo no início do segundo tempo, com Nmecha a marcar aos 49 minutos.

Rui Jorge, que tinha trocado Dany Mota por Rafael Leão ao intervalo, ainda lançou Francisco Conceição e Jota (saíram Vitinha e Tiago Tomás), mas as tentativas portuguesas para chegar ao empate abriram espaço para o contra-ataque alemão, que obrigou Diogo Costa a brilhar.

Já com Gedson e Gonçalo Ramos em campo (nos lugares de Florentino e ), a seleção portuguesa não conseguiu chegar à igualdade e viu fugir pela terceira vez o título europeu, com os alemães a juntarem a vitória de hoje aos Europeus de 2009 e 2017.