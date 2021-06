Desporto Portugal vence Itália e está na meia-final do Europeu de sub-21 Por

A seleção portuguesa de sub-21 derrotou hoje a Itália, por 5-3, após prolongamento, em jogo realizado no Estádio Stožice, em Ljubljana, na Eslovénia, garantindo a qualificação para as meias-finais do Campeonato da Europa.

Portugal entrou bem neste encontro dos quartos de final, chegando à vantagem com dois golos de Dany Mota, aos seis e 31 minutos. Quando já se esperava pelo intervalo, Rovella reduziu para os italianos.

Aos 58, Gonçalo Ramos marcou o terceiro para a equipa das quinas, mas logo no minuto seguinte os italianos reduziram, por Scamacca. Aos 88, Cutrone forçou o prolongamento, ao apontar o terceiro para os transalpinos.

Com Lovato a ver o segundo cartão amarelo e deixar a Itália reduzida a dez logo no primeiro minuto do prolongamento, Portugal assegurou o triunfo por Jota, aos 108 minutos, e Francisco Conceição, aos 119, marcando encontro com a Espanha nas meias-finais do Europeu, na próxima quinta-feira.