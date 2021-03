Desporto Sub-21 vencem Inglaterra e ficam mais perto dos quartos do Europeu Por

A seleção portuguesa de sub-21 derrotou esta noite a Inglaterra, por 2-0, em Koper, na Eslovénia, em jogo da segunda jornada do Grupo D do Campeonato da Europa.

Dany Mota, aos 65 minutos, e Trincão, aos 74, na cobrança de uma grande penalidade, marcaram os golos que valeram o segundo triunfo da equipa das quinas na prova, deixando abertas as portas dos quartos de final da competição.

Com a vitória de hoje, Portugal isolou-se no comando do Grupo D, com seis pontos. Seguem-se Croácia e Suíça, com três pontos, com a Inglaterra no último lugar, só com derrotas. Na terceira e última jornada, a seleção nacional defronta a Suíça, a 31 de março.