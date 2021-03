Desporto Portugal vence Suíça e vai defrontar Itália nos quartos do Europeu sub-21 Por

A seleção portuguesa de sub-21 derrotou esta tarde a Suíça, por 0-3, em Ljubljana, na Eslovénia, e confirmou o primeiro lugar no Grupo D, garantindo a passagem aos quartos de final do Campeonato da Europa.

Os golos de Diogo Queirós (logo aos três minutos do encontro), de Trincão (aos 60) e de Francisco Conceição (aos 65 minutos, na estreia a marcar pelos sub-21) levaram Portugal a encerrar a fase de grupos com nove pontos, com as outras equipas – Croácia, Suíça e Inglaterra – a ficarem com três pontos cada.

A formação helvética terminou o encontro reduzida a dez elementos, depois de Muheim ter visto dois cartões amarelos no período de três minutos (aos 69 e aos 72).

Com a vitória, Portugal marcou encontro com a Itália nos quartos de final do Europeu, numa partida marcada para 31 de maio. A Croácia, apesar de ter perdido com a Inglaterra (1-2), ficou em segundo lugar no grupo, tendo como adversário nos ‘quartos’ a Espanha.