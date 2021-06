Nas Notícias Como tratar picadas de insetos e como as prevenir Por

As picadas de insetos são um incómodo para muitas pessoas, em especial quando se desenvolve prurido. Podem ser provocadas por uma grande variedade de bichos, com as mais comuns a serem de melgas, mosquitos, moscas, vespas, abelhas, moscardos, aranhas, pulgas, percevejos, carraças, formigas ou ácaros. Saiba como tratar picadas de insetos e veja o que pode fazer para as prevenir.

As picadas de inseto tornam-se mais frequentes nos meses quentes. Para além dos bichinhos ficarem mais ativos com o calor, as pessoas também andam menos cobertas, optando por roupas mais frescas e expondo mais a pele.

Por norma, as picadas são apenas incomodativas, não causando danos graves à saúde, provocando ‘apenas’ infeções ou alergia. No entanto, o risco existe, pois há insetos que são responsáveis pela transmissão de doenças como malária, dengue ou zika.

Como tratar picadas de insetos?

O tratamento varia consoante o inseto responsável pela picada e a gravidade da mesma. Ainda assim, há algumas medidas de âmbito geral que podem servir como primeira resposta.

Como as picadas dão origem a uma reação cutânea (como vermelhidão, prurido e/ou edema), o primeiro passo é lavar a zona ferida com água fria. Em caso de prurido e/ou edema, pode aplicar-se gelo. Há também vários cremes e pomadas calmantes que podem ser aplicados.

Nos casos mais incomodativos, o tratamento pode passar por um anti-histamínico ou, se necessário, por medicamentos com ação anti-inflamatória à base de corticoides ou uma injeção intramuscular. No entanto, este passo já deve ser tomado por recomendação de um médico.

Quando há uma picada de inseto, convém ainda estar atento a sintomas que denunciem uma alergia, cuja reação poderá mesmo levar à necessidade de assistência hospitalar. São sintomas como tosse, dificuldade em respirar ou respiração ruidosa, inchaço da língua, palidez e perda de sentidos.

O que fazer se for picado por uma abelha?

Um caso particular de picada de insetos é o da abelha. Isto porque é provável que o ferrão da abelha tenha ficado cravado na pele. Assim, a primeira coisa a fazer é procurar o ferrão e retirá-lo.

Por se tratar de uma picada que causa dor, que em alguns casos chega a ser intensa, o tratamento pode passar por um medicamento com ação analgésica, à base de paracetamol ou ibuprofeno.

A alergia à picada de abelha ou de vespa é comum, podendo essa picada provocar reações sistémicas graves. Nestes casos, poderá ser necessária assistência hospitalar.

O que fazer para prevenir picadas de insetos?

Não é possível pedir aos insetos para não nos picarem, mas há coisas que podemos fazer para lhes dificultar essa ação. São passos simples, como evitar movimentos bruscos, em particular junto de vespas e abelhas, pois os insetos podem sentir-se ameaçados e picar como instinto de defesa.

Há repelentes de insetos que podemos aplicar, sendo recomendável o uso de camisolas de manga comprida, de calças e de calçado fechado, para diminuir a exposição de pele.

São de evitar desodorizantes, cremes ou perfumes com cheiros fortes, pois podem atrair os insetos, bem como evitar zonas com ninhos de insetos, água estagnada, lixo, comida e até flores.

Em casa, mantenha as portas e as janelas fechadas, para não deixar entrar os bichinhos, e use redes mosquiteiras.

O que é a consulta do viajante?

Quem quiser aproveitar o período de férias para ir ao estrangeiro, em particular se for um destino exótico, pode recorrer a uma consulta do viajante.

Trata-se de uma consulta de cariz clínico, na qual a pessoa é informada sobre os cuidados a ter ao visitar uma zona que desconhece, incluindo para prever picadas de insetos.

Na consulta do viajante podem ainda ser indicadas vacinas contra doenças endémicas, em especial quando se vai para destinos exóticos.