Motociclismo Miguel Oliveira vence GP da Catalunha em MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira, da KTM, venceu o Grande Prémio da Catalunha em MotoGP, após uma disputa intensa com o líder do Mundial, Fabio Quartararo.

Miguel Oliveira, que partiu do quarto lugar, arrancou bem – veja o vídeo abaixo – e cedo chegou à liderança da corrida. Quartararo foi pressionando e acabou por chegar à frente, mas o piloto de Almada recuperou o lugar.

A três voltas do fim, um erro de Quartararo deixou Miguel Oliveira menos pressionado. O francês da Yahama acabaria por cortar a meta no terceiro posto, atrás de Johann Zarco, que ainda chegou a ameaçar a vitória de Miguel Oliveira. Já terminada a corrida, Quartararo seria penalizado por ter cortado duas curvas, com Jack Miller a subir ao último lugar do pódio.

Foi a primeira vitória da KTM nesta temporada, seguindo-se ao segundo lugar alcançado por Miguel Oliveira na corrida anterior, o GP de Itália.