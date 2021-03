Economia Portugal distinguido como melhor destino europeu para visitar Por

Portugal foi distinguido pelos utilizadores do portal especializado European Best Destinations como o melhor país para se visitar em 2021.

A classificação foi obtida através da análise dos dados de tráfego e de pesquisas dos últimos meses, num portal que é consultado por mais de seis milhões de utilizadores por ano.

Para o primeiro lugar atribuído a Portugal contribuíram Braga, eleita em fevereiro como destino europeu do ano pelo mesmo portal, Porto, devido ao património histórico classificado pela UNESCO, as praias de Cascais e do Algarve, “ideais para recarregar baterias ao sol”, e a Madeira e os Açores, pelo turismo de natureza.

Os turistas pretendem conhecer, ou rever, atrativos como a beleza natural do país, a gastronomia, as tradições e acontecimentos históricos e as praias com areais a perder de vista.

Esta distinção “consolida a posição do país como destino de excelência, mantendo-se no topo das preferências dos turistas”, assinalou o Turismo de Portugal.

A seguir a Portugal classificaram-se nesta tabela do European Best Destinations, por ordem, França, Grécia, Itália e Croácia.