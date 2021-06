Desporto Portugal derrota Israel por 4-0 Por

A seleção portuguesa derrotou esta noite Israel, por 4-0, no último jogo de preparação para o Campeonato da Europa, realizado no Estádio José Alvalade.

Numa noite marcada pela estreia do guarda-redes Rui Silva com a camisola das quinas, Bruno Fernandes abriu e fechou o marcador, aos 42 e 90+1 minutos, com Cristiano Ronaldo (aos 44) e João Cancelo (aos 86 minutos) a dilatarem a vantagem.

Foi o 104.º golo de Cristiano Ronaldo por Portugal, ficando ainda mais perto do recordista Ali Daei, que apontou 109 pela seleção do Irão.

O encontro com Israel foi o último da seleção nacional antes da estreia na fase final do Euro2020, marcada para terça-feira, com a Hungria, em Budapeste.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, e, além da Hungria, vai defrontar a Alemanha, em 19 de junho, em Munique, e a França, em 23, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.