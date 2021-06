Desporto Portugal empata com França e segue para oitavos de final do Euro2020 Por

Portugal empatou esta noite com a França, a dois golos, em jogo disputado na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria, a contar para a terceira jornada do Grupo F do Euro2020.

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos da formação das quinas, ambos de grande penalidade (aos 31 e 60 minutos), e apanhou Ali Daei, juntando-se ao iraniano como melhor marcador de sempre pela respetiva seleção, com 109 tiros certeiros.

Ambos os golos da França foram apontados por Karim Benzema, aos 45+2 e 47 minutos, com o primeiro a ser apontado também na cobrança de um penálti.

Com o empate, Portugal e França seguem para os oitavos de final do Euro2020. A seleção nacional, terceira no grupo, vai defrontar a Bélgica.