Pepe diz a Patrício para onde Benzema irá rematar. Guardião ignora e deu golo para a França

Um momento do Portugal-França, disputado nesta quarta-feira, em Budapeste, na terceira jornada do grupo G do Euro2020, que terá passado despercebido à grande maioria dos adeptos. Veja o vídeo.

Aquando da marcação da grande penalidade cometida por Nelson Semedo, Pepe deu instruções a Rui Patrício, para que o guarda-redes português se lançasse para o lado esquerdo (da perspetiva do avançado).

O defesa-central tinha ‘informação privilegiada’, ou não tivesse sido companheiro de Benzema no Real Madrid. E fê-la chegar a Rui Patrício, que decidiu lançar-se para o lado oposto. Ora, Benzema rematou mesmo para o lado que Pepe indicara, fez golo e empatou a partida.

Na transmissão televisiva, foi possível ver Pepe irritado com o guardião português, depois do golo, sem que se entendesse o motivo. Eis a pequena história que é contada um dia depois do encontro que terminou empatado (2-2), com um bis de Cristiano Ronaldo e outro de Benzema.

As duas seleções acabaram por se qualificar para os oitavos de final. A França venceu o grupo, a Alemanha (que empatou com a Hungria) ficou em segundo lugar e Portugal terminou esta fase em terceiro (irá encontrar a Bélgica nos oitavos).

Eis as imagens: