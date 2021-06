Nas Notícias Como ficar com um bronzeado rápido de forma saudável Por

São muitas as pessoas que gostam de ficar com a pele bronzeada, em especial quando o verão convida ao uso de roupas mais frescas. No entanto, o calor traz riscos associados, como queimaduras e insolações, sendo o mais grave de todos o risco de desenvolver cancro da pele.

É preciso manter a pele segura e hidratada, mas desde que se tomem os cuidados básicos é possível tirar prazer de ficar ao sol a trabalhar o bronze. Saiba como pode obter um bronzeado rápido e de forma saudável.

Em primeiro lugar, é preciso entender como é que a pele fica bronzeada. O corpo tem uma proteína, a melamina, que é responsável pela pigmentação, mais notada nos cabelos e nos olhos. Mas a melamina existe em maior quantidade na pele, para a proteger de radiações externas. Quando exposta aos raios ultravioleta (UV, como os emanados pelo sol), esta proteína produz mais pigmentos para proteção das células, levando assim a um escurecimento da pele, que fica com um efeito… bronzeado.

No entanto, a concentração de melamina e as quantidades da pigmentação variam de pessoa para pessoa. Quanto mais clara é a pele da pessoa, menos melamina tem para se proteger, pelo que uma exposição excessiva aos raios UV leva à queima das células, por não haver pigmentação suficiente; já as pessoas com pele mais escura têm mais melamina, tendo assim mais facilidade em ganhar um tom bronzeado.

Para um bronzeado saudável, a pele tem de ser exposta ao sol de forma gradual e sempre com um protetor solar, para que a melamina possa produzir a pigmentação sem que as células fiquem queimadas. Quanto mais clara é a pele, mais alto tem de ser o fator do protetor solar (para um indicação mais personalizada, consulte um dermatologista). A pele tem de estar também bem hidratada: para além de beber (muita) água, pode usar uma loção hidratante.

Há algumas dicas e truques para quem deseja um bronzeado saudável e de forma natural. A mais importante de todas encontra-se… na alimentação, mais propriamente nos alimentos ricos em betacarotenos. O betacaroteno é um pigmento carotenóide antioxidante que, entre outras funções, auxilia na formação de melanina, para além de dar elasticidade à pele, aumentar o brilho dos cabelos e fortalecer as unhas.

Os alimentos ricos em betacarotenos costumam ser fáceis de distinguir por terem uma cor alaranjada ou amarelada, como cenoura, laranja, abóbora, damasco, manga e melão de Cantaloupe. Também o tomate e o morango são ricos em betacarotenos e outros antioxidantes. Mas há alimentos de cor verde, como couve, espinafre, bróculo e agrião, que também são ricos em betacarotenos.

Como em tudo na vida, é preciso moderação: um consumo excessivo de alimentos ricos em betacarotenos podem deixar a pele com um tom alaranjado. Este efeito, que tem o nome de carotenemia, não é prejudicial à saúde, mas torna mais difícil a obtenção de um tom bronzeado.

Para se bronzear de forma saudável, evite a exposição ao sol nos períodos de ‘maior calor’. O ideal é que os banhos de sol ocorram antes das 10h00 e depois das 16h00. Sempre com protetor solar, que evita a queima das células e vai mantendo a pele hidratada, evitando a descamação.