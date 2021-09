Desporto Portugal derrota Qatar em jogo particular Por

A Seleção Nacional de Portugal derrotou o Qatar, por 3-1, neste sábado, no Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria, num encontro particular, que foi dirigido pelo húngaro Gergo Bogár.

Com muitas alterações na equipa desde o começo e ao longo do encontro, a grande novidade foi a titularidade de Otávio, médio do FC Porto, nascido no Brasil, que se naturalizou português e se estreou agora com as quinas ao peito.

E Otávio teve uma estreia para comemorar, uma vez que colocou o nome na lista de marcadores nesta partida. Depois de André Silva ter aberto o marcador foi a vez do centrocampista dos dragões marcar pela turma de Fernando Santos.

O Qatar, que vai preparando o Mundial2022, viu-se forçado a jogar frente a Portugal reduzido a 10 unidades a partir dos 43 minutos, altura em que o guardião Meshaal Barsham foi mandado mais cedo para os balneários com cartão vermelho.

Mesmo assim, com menos um jogador, já durante o segundo tempo, Abdelkarim Hassan ainda reduziu para o Qatar. Mas o resultado apenas ficaria fechado nos últimos minutos.

Aos 88′, Bruno Fernandes, na marca dos 11 metros, concretizou uma grande penalidade e fechou o resultado deste encontro, que acabou com a Seleção do Qatar com nove elementos em campo depois de uma outra expulsão.

Na terça-feira, a equipa das quinas retoma a qualificação, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada da ronda de apuramento para o Campeonato do Mundo.