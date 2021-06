Nas Notícias Seis dicas para perder barriga comprovadas pela ciência Por

Perder barriga é um objetivo que nem sempre parece fácil de atingir, mas a ciência tem dado uma ajuda, validando algumas estratégias para eliminar aquela gordura que se vai acumulando na região abdominal. Siga estas dicas para perder barriga e cujos efeitos foram já comprovados pela ciência.

Lembre-se que o controlo do peso é essencial para a saúde, não só ao nível físico, prevenindo o surgimento de doenças como diabetes ou hipertensão, como também no plano mental, pois uma boa aparência reforça a autoestima e a confiança pessoal. Veja como perder gordura na região abdominal.

Evitar o açúcar

O açúcar tem sido apontado pela ciência como o principal responsável pela acumulação de gordura na região abdominal e no fígado. Os refrigerantes e outras bebidas açucaradas são assim as principais ‘ameaças’, causando uma sobrecarga no fígado quando bebidas em excesso, como têm registado diversos estudos. Está já demonstrado, por exemplo, que as crianças que bebem diariamente bebidas com açúcar ficam 60 por cento mais propensas a desenvolver obesidade.

Quando sentir necessidade de beber algo doce, opte por comer uma fruta, de preferência as que têm mais água (como melão, laranja ou ameixa), pois a riqueza em fibras atenua os possíveis efeitos negativos da fructose.

Consumir mais proteínas

O consumo de proteína tem vindo a apresentar-se como um fator importante para a perda de peso. Isto porque as proteínas reduzem a sensação de fome em 60 por cento, estimulam o metabolismo a queimar mais entre 80 a 100 calorias por dia e permitem uma redução no consumo de calorias que pode chegar às 441 calorias a menos por dia.

Para além de ser eficaz para perder barriga, a proteína ajuda também a prevenir a acumulação de gordura na região abdominal. Vários estudos científicos têm revelado que as pessoas que consomem mais e melhores proteínas registaram uma perda mais acentuada da gordura abdominal.

Procure aumentar o consume de proteínas através de alimentos como ovos, peixe, carne, legumes, frutos secos e produtos lácteos.

Cortar nos hidratos de carbono

São numerosos os estudos que mostram que a redução no consumo de hidratos de carbono provocam a perda de peso e uma redução do apetite. Há, ainda, cada vez mais estudos a indicar que uma dieta pobre em hidratos de carbono é duas a três vezes mais eficaz, para se perder peso, do que uma dieta pobre em gorduras.

Com menos hidratos de carbono para queimar, o organismo passa a queimar gordura para gerir energia, a começar pela gordura na região adbominal, enquanto a sensação de saciedade é mais prolongada.

Apostar nos alimentos ricos em fibras solúveis

Uma dieta à base de produtos ricos em fibras solúveis tem efeitos comprovados no peso. Isto porque as fibras solúveis, em contacto com a água no estômago, formam uma espécie de gel que abranda o sistema digestivo, proporcionando rapidamente uma sensação de saciedade.

Um estudo mostrou que mais 14 gramas de fibras por dia levaram a uma redução de dez por cento no consumo de calorias, o que resultou numa perda de dois quilos em cerca de quatro meses.

Fazer exercício com regularidade

A prática regular de exercício físico é das melhores ‘prendas’ que podemos dar ao nosso corpo. Para quem pretende reduzir a gordura abdominal, são recomendados exercícios cardiovasculares, pois aceleram o metabolismo e provocam uma maior queima de gordura (para dar energia). Exercícios aeróbicos, como caminhar, correr e nadar, também têm efeitos comprovados na redução da gordura abdominal.

Manter um diário da alimentação

Apontar num diário o que comemos é outra dica comprovada pela ciência para quem deseja perder barriga. Sem um registo, fica difícil controlar se estamos a ingerir as proteínas suficientes, ou se não estamos a abusar dos hidratos de carbono. Há já várias apps que pode instalar e que ajudam nesta missão de controlar o que se come e quanto.

Muitas pessoas procuram dietas milagrosas ou conselhos para emagrecer rápido, mas para os efeitos serem duradouros e terem uma verdadeira consequência na melhoria da nossa saúde é necessário ter disciplina e não ‘facilitar’.

Uma boa alimentação, aliada à prática regular de exercício físico, é a melhor forma de perder barriga e manter o peso sob controlo. E não se esqueça de beber água todos os dias (entre litro e meio a três litros).