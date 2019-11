Parlamento unânime no louvor aos treinadores de futebol Jesus e Fernando Santos

O parlamento aprovou hoje por unanimidade um voto de louvor pelas conquistas e distinção internacional dos treinadores de futebol Jorge Jesus e Fernando Santos, respetivamente técnico do clube brasileiro Flamengo e selecionador português.

“A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, vem louvar as conquistas e distinções destes profissionais de futebol, destacando o efeito positivo que estas apresentam sobre a imagem do desporto nacional e do país em todo o mundo”, lia -se no texto, apresentado pelo grupo parlamentar do PS.

Jorge Jesus, “no passado dia 23 de novembro, conquistou a mais importante competição sul-americana de clubes da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Copa Libertadores da América” e “tornou-se assim no segundo treinador europeu a vencer a competição em 60 edições, a que lhe juntou a conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol no dia seguinte”.

“No dia 26 de novembro, Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos, selecionador principal da seleção portuguesa de futebol, foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol como o melhor selecionador nacional do mundo, tendo em particular conta a conquista da Liga das Nações da UEFA”.