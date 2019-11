Motores Ofensiva Franco Sport nas 24 Horas TT de Fronteira Por

A equipa Franco Sport estará presente na edição 2019 das 24 Horas TT Vila de Fronteira com uma formação de pilotos aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R.

Trata-se de uma viatura da classe T3 que já competiu no Rali Dakar, sendo que a equipa liderada por Mário Franco inscreveu ainda mais três equipas na competição de quatro horas em Fronteira destinada exclusivamente aos SSV.

Depois de uma época muito prolífica no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a equipa de Alenquer quer terminar o ano em beleza, tendo dado passos importantes na sua ampliação e desenvolvimento. O seu envolvimento neste evento organizado pelo Automóvel Clube de Portugal só demonstrar a solidez do projeto.

Em Fronteira a Franco Sport será representada pelos irmãos Pedro e Manuel Mello Breyner, a que se junta Bernardo Simões, enquanto que no evento de quatro horas Mário e Rui Franco, bem como José Mota Arroteia e Luís Miguel Almeida alinham na classe Open.

“O mais importante é que todos os nossos pilotos consigam chegar ao fim de ambas as provas com destaque para as 24 horas pois esta é a prova mais dura tanto para pilotos, como equipa de assistência e para o SSV”, diz Mário Franco.

A propósito desta participação, o diretor da Franco Sport refere ainda: “Estaremos neste evento organizado pelo ACP com um grupo de 10 homens, entre mecânicos e assistentes, e teremos seis viaturas a apoiar o nosso trabalho duas das quais são oficinas móveis. Este será o nosso último desafio de 2019 e esperamos conseguir estar ao nosso melhor nível para mais uma vez demonstrarmos a nossa coesão e espírito de equipa”.