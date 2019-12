Motores Para Thed Bjork “é uma sensação fantástica estar de novo” a discutir o título no WTCR Por

Thed Bjork é, entre os quatro candidatos ao título na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), o menos favorito, mas nem por isso se sente menos motivado.

O sueco de 38 anos tem feito da regularidade a sua ‘arma’, como se viu recentemente em Macau, pois nem sempre o seu Lynk & Co tem sido o mais rápido caro em pista. Mas já foi campeão do Mundo e por isso está ciente do que é preciso para vencer campeonatos como o WTCR.

Daí que Bjork se sinta bem na sua ‘pele’ para a prova do próximo fim de semana em Sepang: “É uma sensação fantástica estar de novo na discussão do título e o facto de estar nesta posição significa que não fiz um mau trabalho de todo. É onde quero estar e onde é suposto estar”.

“Ter ganho um título mundial antes tira-me um pouco a pressão sobre os ombros. Por isso é tentar consegui-lo de novo. E como se trata de uma das novas pistas deste campeonato tenho de me adaptar o mais rápido possível, sendo que o simulador foi uma boa ajuda nesse sentido”, afirma também o piloto do Lynk & Co # 11.

“Não ter corrido antes em Sepang não é uma preocupação. Estou apenas ainda mais entusiasmado. Não receio ninguém. Em Macau, tal como durante a temporada, tenho estado num boa forma de condução. A minha ambição é ir e ganhar, junto com Yvan. Somos dois, somos mais fortes, vamos ver se nos temem”, acrescenta Thed Bjork.