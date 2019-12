Motores Tiago Monteiro teve “três corridas muito complicadas” em Sepang Por

Tiago Monteiro não teve um fim de semana fácil na derradeira ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que este fim de semana se disputou no Circuito de Sepang, na Malásia.

Depois de ter conhecido dificuldades na qualificação, o piloto português da Honda teve uma missão difícil nas três corridas deste domingo. Não concluiu a primeira, foi 12º na segunda e só na terceira conseguiu um resultado mais satisfatório terminando entre os oito primeiros.

As condições climatéricas que se fizeram sentir em Sepang não ajudaram, dificultando sobremaneira as escolhas de pneus, mas nem por isso Tiago ‘baixou os braços’. Lutou bastante para poder pontuar, numa prova onde era importante ajudar Esteban Guerrieri – também piloto da Honda – a chegar ao título.

Mas não foi apenas a meteorologia a ‘trocar as voltas’ ao piloto do Porto: “Três corridas muito complicadas com a chuva e a humidade a terem um papel muito importante. Na corrida 1 levei um toque de um adversário que danificou a roda. Ainda tentei manter-me em pista mas foi impossível. Acabei por desistir”.

“Na segunda prova, fui para a pista com quatro pneus de chuva e correu muito bem. De 16º recuperei de imediato até sexto. Mas, um acidente, bandeira vermelha e nova partida, colocou-me no oitavo posto. Mas o problema aqui, nem foi o 8º lugar, foi a oportunidade que os meus adversários tiveram de mudar afinações e pneus no interregno para a nova partida”, referiu também Tiago Monteiro.

O titular do Honda Civic # 18 explica igualmente: “Quem arriscou como eu, nos pneus de chuva no início, acabou por não conseguir tirar vantagem com a paragem. Depois foram muitas lutas, ganhei umas e perdi outras e acabei em 12º”.

Depois do triunfo de Guerrieri no segundo confronto, a prioridade era o auxílio ao argentino. Tiago fez o que pôde. “O Esteban estava no sitio certo para conseguir o título ou seja no primeiro lugar. Mas, existiram contactos, o carro ficou danificado e foi caindo posições até à cauda do pelotão e não conseguiu o cetro”, elucida o piloto luso.

Tiago Monteiro frisou que abdicou do seu resultado para ajudar o sul-americano: “Eu, que tinha largado de 16º já estava na sétima posição. Estava muito contente com o meu resultado, mas acabei por ceder uma posição no final a um dos pilotos da Honda e terminei em oitavo”.

“Fiquei muito satisfeito com o andamento e com o trabalho que conseguimos fazer. Só lamento que o Esteban não tenha conseguido o título. Concluída que está mais uma temporada é altura de fazer agradecimentos: à Honda, à KCMG, à JAS Motorsport por mais um ano incrível”, sublinhou ainda o piloto português.

Tiago vai agora gozar o período de férias, prometendo anunciar os seus planos para o próximo ano assim que lhe for possível: “De muita aprendizagem, interessante e também difícil. Agora vamos começar a trabalhar no futuro e ver com a Honda o que pretendem fazer em 2020. Espero brevemente ter notícias”.