Fórmula 1 Para o presidente da Mercedes o Brexit terá um efeito negativo Por

O presidente da Mercedes, Dieter Zetsche, não tem dúvidas de que o ‘Brexit’ terá um efeito negativo sobre a Fórmula 1.

Para o responsável da marca de Estugarda a saída do Reino Unido da União Europeia terá consequências nefastas para todos os envolvidos na disciplina ‘rainha’ do automobilismo bem como para a própria indústria automóvel.

Zetsche está ainda mais preocupado depois do parlamento britânico ter ‘chumbado’ um acordo para a saída do Reino Unido da UE, e em declarações ao canal Deutsche Welle (DW), afirmou: “Com o ‘Brexit’ haverá consequências muito negativas, sobretudo na indústria automóvel”.

“Iremos sentir a falta da Grã-Bretanha na União Europeia, especialmente nos tempos conturbados que vivemos atualmente. Por isso os britânicos devem saber; do fundo dos nossos corações queríamos que ficassem”, declarou o CEO da Mercedes numa carta publicada no jornal The Times.

Toto Wollf também já se mostrou preocupado com o ‘Brexit’, já que a equipa de F1 da marca da estrela está sediada na Grã-Bretenha, à imagem do que sucede com a Red Bull, Renault, McLaren, Racing Point e Williams: “Estamos a seguir atentamente os acontecimentos. Temos uma grande atividade no Reino Unido”.