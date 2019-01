Motociclismo Honda apresenta equipa ‘maravilha’ para o MotoGP de 2019 Por

A Honda fez a apresentação da sua equipa oficial para o MotoGP de 2019, revelando as suas RC213V bem como a sua dupla de pilotos, onde se destaca Jorge Lorenzo ao lado do Campeão do Mundo em título, Marc Marquez.

Visualmente as motos da marca da asa dourada parecem muito semelhantes às do ano anterior, sobretudo devido ao patrocínio da Repsol, que se mantém desde 1995, razão para que o evento fosse também assinalado com dois antigos pilotos da equipa, Mick Doohan e Alex Crivillé.

A presença de Lorenzo foi bastante saudada, porquanto o piloto maiorquino foi operado há somente dois dias a uma fratura do osso escafóide, que o afasta desde já do primeiro teste de pré-temporada, a realizar em Sepang.

Tetsuhiro Kwata, diretor da Honda Racing Corporation, fez a introdução dizendo que Marquez não precisava de qualquer apresentação, “pois os seus resultados falam mais alto do que palavras. Quanto a Jorge (Lorenzo)” a equipa dá-lhe “as boas vindas”, estando certa de que “ao aceitar este desafio ele provou ser um verdadeiro campeão”, sendo obrigação para a Honda “dar-lhe o melhor material possível, acreditando que não há melhor combinação possível”.