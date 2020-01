Fórmula 1 Pai de Lance Stroll torna-se acionista da Aston Martin Por

Lawrence Stroll, pai de Lance Stroll, piloto da Racing Point na Fórmula 1, tornou-se acionista maioritário da Aston Martin.

Depois de ter adquirido a Force India a meio de 2018, para a rebatizar Racing Point, o milionário canadiano adquiriu 16,7% da marca britânica, num investimento que ronda os 182 milhões de libras (217 milhões de euros).

Foi por intermédio de um novo consórcio – a Yew Tree Overseas Limited – que Lawrence Stroll adquiriu 45,6 milhões de ações da Aston Martin Lagonda, sendo que neste negócio estão também envolvidos nomes que também tinham estado na compra da Racing Point, nomeadamente o também canadiaano André Desmarais ou Silas Chou, de Hong Kong.

Esta aquisição de ações pressupõe que a Yew Tree Overseas injete 55 milhões de libras (64,5 milhões de euros) na Aston Martin, bem como melhorar a liquidez da marca. Além disso o novo consórcio promete subscrever mais ações – mais 182 milhões de libras – de modo a elevar o capital social a 318 milhões de libras (378 milhões de euros).

Há para já uma consequência na Fórmula 1, na medida em que este negócio levará a que no próximo ano a Racing Point se passe a chamar Aston Martin F1 Team, com um acordo de patrocínio válido por cinco anos renovável. Em 2020 manter-se-á a atual parceria da marca com a Red Bull Racing.