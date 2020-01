Nas Notícias Livre retira confiança política a Joacine Katar Moreira Por

A Assembleia do Livre retirou a confiança política a Joacine Katar Moreira, deputada única pelo partido no parlamento, depois de uma reunião que durou mais de sete horas, disse hoje à Lusa uma fonte oficial do partido.

A 44.ª Assembleia do partido decidiu retirar a confiança política à deputada numa reunião em que estiveram presentes todos os membros da atual Assembleia do Livre, incluindo alguns elementos do Grupo de Contacto (Direção).

Joacine Katar Moreira não marcou presença na reunião, nem o advogado e membro do Conselho de Jurisdição, Ricardo Sá Fernandes. Rui Tavares, membro fundador, participou via ‘online’, por razões profissionais dado que estava fora do país.

Para as 11:00 de hoje está marcada, pelo Grupo de contacto, uma conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, na qual serão prestados mais esclarecimentos.

A reunião, que começou na quinta-feira à noite, teve início com uma votação que decidiu o carácter reservado da Assembleia.

Retirada a confiança política, segundo o artigo 11.º do regimento da Assembleia da República (AR), a deputada terá agora que comunicar tal facto ao Presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, para passar à condição de deputada não-inscrita.