Nas Notícias Organização da festa do ‘Avante!’ não esclarece se vai reduzir lotação de 100 mil lugares Por

A organização comunista da Festa do “Avante!” garantiu nesta terça-feira que as regras impostas pelas autoridades vão ser respeitadas, mas não esclarece se essa lotação será reduzida, em virtude da pandemia. “Digamos que… Bem, não digamos mais nada”, refere Alexandre Araújo.

Alexandre Araújo, membro do Secretariado do Comité Central do PCP e responsável pela organização da festa do ‘Avante!’, não esclareceu quantos bilhetes já foram vendidos, mas garante o cumprimento escrupuloso das regras impostas pelas autoridades, em virtude da pandemia de covid-19.

Numa conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, no local onde ocorrerá a festa comunista, Alexandre Araújo também não esclareceu se serão impostos limites de entrada.

“A Direção-Geral da Saúde conhece a lotação habitual da festa. Nós temos tido uma lotação estabelecida, do ponto de vista das licenças emitidas, que se aproxima dos 100 mil. Digamos que… Bem, não digamos mais nada”, afirmou, citado pela agência Lusa.

“Há um certo fascínio por números… Relativamente, a números, temos tido uma participação normal nas jornadas de trabalho, de fim de semana para fim de semana: 150, 200 pessoas a trabalhar. Tem estado ao nível de anos anteriores”, afirmou Araújo, comentando a quantidade de voluntários que estão a preparar o evento, há quase dois meses.

Quanto ao número de bilhetes vendidos, também não é possível avançar com dados.

“Não será hoje ainda que anunciaremos esse número”, realçou, explicando que os bilhetes são vendidos “de forma descentralizada nas organizações do partido”.

Segundo Alexandre Araújo não está ainda colocada “nenhuma limitação do ponto de vista global à presença na festa”, já que “o espaço é muito amplo, mais aberto, com menos construção do que em anos anteriores, exatamente para permitir maior distanciamento entre as pessoas”.

Acresce que foram determinados “lugares marcados nos espetáculos” e também no comício de encerramento.

“A festa não é exceção em relação àquilo que está hoje colocado, do ponto de vista das recomendações quanto a aglomerações, da distância física que se deve conservar, do uso da máscara quando se está em determinados espaços ou com determinado número de pessoas. Isso hoje são aspetos que estão em aplicação e que o conjunto dos portugueses adotou esse tipo de procedimentos. Na festa isso não será diferente”, assegurou.

Alexandre Araújo afirmou que foi entregue um “documento na DGS com todo um conjunto de elementos quanto à previsão de funcionamento da festa”, encontrando-se o PCP e a organização da festa a “trabalhar na arrumação e fecho final do plano de contingência”.

O responsável assegura, por outro lado, que a legislação será respeitada no que concerne à venda de álcool:

“Neste momento, é proibida a sua venda depois das 20h00, à exceção de estabelecimentos de restauração”, afirmou, garantindo que isso será respeitado.

A 44.ª edição da festa do ‘Avante!’ decorrerá nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, entre os dias 4 e 6 de setembro.