Desporto “Entendo bem as lágrimas do Sérgio Conceição”, diz Oliveira Por

António Oliveira anda satisfeito com a dobradinha alcançada pelo FC Porto mas lembra que é preciso continuar a trabalhar e antecipa dificuldades acrescidas para os campeões nacionais na época que se avizinha.

“Não podemos subestimar os nossos adversários”, avisa António Oliveira que, em declarações ao jornal A Bola, realça as apostas e reforços que os concorrentes dos dragões estão a preparar.

“O Benfica vai ter um grande plantel, o Sporting vai reforçar-se e SC Braga e Vitória de Guimarães estão a reforçar-se.”

António Oliveira entende que o FC Porto terá de ter um plantel “bom, melhor do que na época passada”.

O antigo selecionador nacional, que enquanto treinador do FC Porto também alcançou uma dobradinha, disse ainda que entende as lágrimas de Sérgio Conceição no final da Taça da Portugal, após juntar a vitória na Prova Rainha ao campeonato.

“Se fosse fácil ganhar campeonato e Taça, todos anos havia dobradinha. Por isso entendo bem as lágrimas do Sérgio”

Sobre a temporada que terminou com o FC Porto a fazer a festa, Sérgio Conceição já admitiu que se tratou da época de “todos os portistas”.

No último sábado, o FC Porto derrotou o Benfica, por 2-1, com dois golos de Mbemba, e garantiu a dobradinha.