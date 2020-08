Desporto Mano diz que Benfica “é esperto” e quer usar truque da “roupa que não usa” Por

Comentador da Fox Sports fala sobre a possível transferência do internacional brasileiro Everton Cebolinha para a Luz e aconselha Grémio a exigir pelo menos 30 milhões de euros.

O Benfica está interessado em Everton Cebolinha num negócio que poderá conhecer desenvolvimentos em breve, até porque é esperada uma delegação das águias em Porto Alegre para tentar a contratação do extremo brasileiro.

A imprensa canarinha destaca que o Grémio pretende receber o pagamento do jogador em dinheiro e não aceitará a entrada de qualquer jogador como ‘moeda’ de troca.

Mauricio Borges, comentador da Fox Sports Rádio mais conhecido por Mano, aconselhou os dirigentes do Grémio a não facilitarem a vida ao Benfica neste negócio.

“O Grémio está a fazer jogo duro. O Grémio não vai aceitar qualquer quantia. O Benfica até está a tentar colocar jogadores nesta transferência. O Benfica é esperto… É como aquela roupa que não usam e dizem ‘vocês não querem aqui como parte do pagamento?’ Não, não. O Grémio quer 30 milhões e faz muito bem”, disse Mano.

“O Grémio não pode dar o Cebolinha por 20 milhões, não”, complementou.

Na Fox Sports Rádio, Mano avisou ainda os responsáveis do Grémio para não aceitarem um qualquer jogador que possam entrar na negociação e até deu alguns nomes.

“Vinte milhões pagaram pelo Pedrinho. Pagaram não. Até agora ainda não pingou. O Cebolinha é mais jogador que o Pedrinho. O Grémio não tem que aceitar jogadores. Daqui a pouco pinta um Yony González aí na transação. Grémio, exige os 30 milhões”, conclui.

O Benfica enviou uma delegação ao Brasil, para negociar com a direção do Grémio, nesta terça-feira. O encontro poderá determinar a transferência… ou não. Além da intransigência do Grémio, há notícias do interesse do Everton: o clube inglês também estará na corrida pelo jogador.