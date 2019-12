OE2020: Governo desce para 1,9% estimativa de crescimento no próximo ano

O Governo prevê um crescimento de 1,9 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), uma décima abaixo do estimado anteriormente.

“Para 2020 perspetiva-se que a economia portuguesa continue em expansão, pelo sétimo ano consecutivo, prevendo-se um crescimento real do PIB de 1,9 por cento (crescimento idêntico ao do ano anterior)”, indica o Relatório que acompanha a proposta do OE2020.

“Este crescimento está em linha com o previsto na última atualização do Programa de Estabilidade 2019-2023”, apresentado em abril, acrescenta o executivo.

Contudo, face às previsões inscritas no Projeto de Plano Orçamental, enviado à Comissão Europeia em 15 de outubro, trata-se de uma revisão uma décima abaixo dos 2 por cento antecipados pelo executivo na altura.

A previsão do Governo para a evolução da economia em 2020 é mais otimista do que a da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (1,8 por cento), Comissão Europeia e Conselho das Finanças Públicas (1,7 por cento) e do Fundo Monetário Internacional (1,6 por cento).

Na proposta de OE hoje entregue na Assembleia da República, o Governo projeta um crescimento de 2 por cento do consumo privado, após a estimativa de uma expansão de 2,2 por cento para este ano.

“O crescimento do consumo privado deverá manter-se robusto (2 por cento), suportado pelo crescimento dos salários e do emprego, sendo mais acentuado na componente de bens correntes não duradouros”, lê-se no relatório.

Para o investimento, o executivo antecipa uma expansão de 5,4 por cento, um abrandamento face ao crescimento de 7,3 por cento estimado para este ano, “em resultado de um menor crescimento do investimento privado, parcialmente compensado por uma aceleração do investimento público”.

A proposta de OE2020 prevê também uma aceleração das exportações para 3,2 por cento depois dos 2,5 por cento antecipados para este ano.

“Estima-se que a ligeira recuperação do crescimento da área do euro dê um contributo positivo para a dinâmica da procura externa relevante para as exportações portuguesas”, refere o Governo.

Já para as importações, o Governo prevê o inverso, um abrandamento do ritmo de expansão para 4,4 por cento face à estimativa de 5,2 por cento estimada para o ano em curso, “em linha com a evolução da procura global”.

No que respeita a taxa de desemprego, o Governo prevê que se fixe em 6,1 por cento em 2020, abaixo dos 6,4 por cento estimados para este ano.

Já no Projeto de Plano Orçamental enviado a Bruxelas em 15 de outubro, o executivo esperava uma taxa de desemprego de 5,9 por cento.

Relativamente à inflação medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), “deverá recuperar em 2020, prevendo-se um crescimento de 1 por cento, após uma desaceleração significativa em 2019”, antecipa o executivo.