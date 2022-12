Nas Notícias Quem e quando pode receber o novo apoio de 240 euros anunciados por António Costa? Por

Governo dará apoio extraordinário de 240 euros

O primeiro-ministro revelou que o governo vai conceder um apoio extraordinário para fazer face ao atual contexto. O valor fixado para este auxílio monetário é de 240 euros. Mas, afinal, quem está abrangido por esta medida? Quem e quando chegará o dinheiro às mãos dos contribuintes?

A medida aprovada em Conselho de Ministros deverá chegar a cerca de um milhão de portugueses em jeito de presente antecipado no ‘sapatinho’ para o Natal.

Assim, os 240 euros têm data prevista de chegar a partir do dia 23 de dezembro de 2022, ou seja, um dia antes da noite de consoada.

Este montante será pago através da Segurança Social e abrange aquelas pessoas que no corrente ano já receberam duas prestações extraordinárias de 60 euros, nomeadamente no fim do primeiro e do segundo trimestre.

Se você faz parte de uma família que está abrangida pela chamada tarifa especial de eletricidade ou, por outro lado, recebe prestações mínimas, então, nesse contexto, faz parte de uma das pessoas elegíveis para receber este novo apoio do governo.

O que são prestações sociais mínimas?

As prestações sociais mínimas ajudas financeiras que o Estado concede sob a forma de diferentes cenários. Veja.

Rendimento social de inserção;

Pensão social de invalidez;

Subsídio social de desemprego;

Complemento solidário para idosos;

Complemento da prestação social para a inclusão

Pensão social de velhice.

Ao longo do ano, o governo já tinha feito chegar à carteira de muitos cidadãos alguns apoios, nomeadamente 125 euros no mês de outubro.

Nessa altura, o Executivo liderado por António Costa entregou às famílias este valor no sentido de combater o impacto da inflação.