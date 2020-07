Desporto “O que foi conseguido a pulso, na cidade, tem de ser continuado”, avisa Rui Moreira Por

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, fez um apelo aos adeptos, pedindo “civismo e ao espírito de solidariedade”, numa altura em que se aproximam as celebrações do campeonato e a final da Taça de Portugal.

“Nos próximos dias, teremos o desenlace, quer do Campeonato Nacional de Futebol, quer da Taça de Portugal. Conhecemos bem a forma como os adeptos tradicionalmente celebram esses acontecimentos. Sucede que, desta vez, fruto da situação em que vivemos, tenho que apelar ao civismo e ao espírito de solidariedade de todos para que compreendam que o que foi conseguido nos últimos meses na cidade, a pulso, com muitos sacrifícios individuais, tem de ser continuado”, refere o autarca, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Rui Moreira pede “que todos se saibam comportar, com civismo, cumprindo as leis em vigor, numa situação tão difícil para o país”.

Dirigindo-se à comunicação social, o edil lembra que há uma responsabilidade acrescida.

“Apelo também à comunicação social porque ela própria tem aqui um papel determinante para evitar as concentrações de adeptos”, refere.

“Espero que assim cada um de nós, de acordo com as suas opções e preferências clubísticas, possa celebrar, mas celebrar da forma civilizada como temos sabido celebrar neste tempo tão difícil que vivemos”, realçou ainda Rui Moreira.

Recorde-se que o FC Porto poderá celebrar o título já amanhã, caso o Benfica perca pontos diante do Vitória de Guimarães.

Na mesma jornada, a equipa portista defronta o Sporting e bastará um empate para recuperar o título.

A Taça de Portugal porá em confronto FC Porto e Benfica, sendo que as celebrações de troféus por parte dos encarnados também movimentam milhares de adeptos na Invicta. Rui Moreira dirige-se aos adeptos dos dois clubes, neste apelo.