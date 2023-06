Nas Notícias O que fazer quando se perde a carteira com documentos? Por

Saiba o que fazer quando perde a carteira e como deve reagir. Veja as ações que deve tomar imediatamente para evitar problemas.

Quem perde a carteira passa por momentos agoniantes seja pelo dinheiro que está nela, seja pelos documentos. Por isso, é necessário saber o que fazer quando se perde a carteira. Esteja preparado e acompanhe este passo a passo.

Quando alguém perde a carteira, a primeira reação que tem, é a de procurá-la. No entanto, se vir que ela não aparece, você deve imediatamente acautelar eventuais burlas ou roubos de identidade. Desse modo, se tiver cartões bancários, informe a sua instituição bancária para cancelar os seus cartões.

Informar sempre o banco quando se perde a carteira com documentos

Através dessa ação, todo e qualquer movimento que seja realizado com os cartões perdidos deixa de ser da sua responsabilidade.

A partir do momento em que solicita o cancelamento dos cartões é da responsabilidade da instituição bancária todo e qualquer movimento com os seus códigos.

Muitas pessoas desconhecem também, contudo, que quando perdem a carteira com documentos bancários deveriam informar o Banco de Portugal. Preencha o formulário onde comunica o extravio de documentos de identificação.

Assim, de imediato, o Banco de Portugal informa o sistema bancário sobre documentos de identificação pessoal objeto de extravio, furto, roubo, falsificação, contrafação ou utilização ilícita.

Quando se perde a carteira com documentos deve-se falar com PSP ou GNR

Além disso, e num segundo passo, as pessoas devem contactar as autoridades policiais e apresentar queixa.

No caso de alguém querer usar a sua identidade, uma queixa nas autoridades é fundamental para servir de prova a seu favor. Assim, se perder a sua carteira com documentos, faça uma participação junto da PSP ou da GNR.

Uma outra situação que deve ser prática para quem perde a carteira com documentos é cancelar o cartão do cidadão. O cartão do cidadão é o documento mais importante que você pode ter, pois assegura a sua identidade.

Quem perde o cartão de cidadão e não informa os registos a respeito dessa perda, incorre numa coima que pode ir dos 100 aos 500 euros, segundo a Lei n.º 7/2007, de 05 de Fevereiro no seu Artigo 33.º.

“O pedido de cancelamento do cartão de cidadão deve ser efetuado no prazo de 10 dias após o conhecimento da perda, destruição, furto ou roubo e implica o cancelamento dos mecanismos de autenticação associados ao cartão de cidadão, bem como a revogação dos certificados digitais.”

Por outro lado, é importante que se saiba onde se pode pedir este mesmo cancelamento.

Como e onde se pode pedir o cancelamento do cartão de cidadão?

Para pedir o cancelamento do cartão de cidadão pode deslocar-se presencialmente, junto dos serviços de Registo e Notariado.

Em alternativa, pode fazer este pedido por via telefónica ou eletrónica, nos termos a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da modernização administrativa e da justiça.

Se você perder a carteira, pode também procurá-la nos Perdidos e Achados das autoridades. Em algumas situações, existem pessoas que encontram carteiras alheias e acabam por entregá-las nas autoridades. Assim, é fundamental pesquisar no portal do Ministério da Administração Interna. O site foi criado com essa finalidade.

Onde se podem pedir a segunda via dos cartões perdidos?

Para alguém que perde a carteira, além do dinheiro que eventualmente a pessoa perde, ficar sem cartões de identificação ou bancários é uma dor de cabeça extra.

Por isso, é depois necessário pedir uma segunda via, caso estes não apareçam, e o melhor é deslocar-se a uma Loja do Cidadão onde pode efetuar os pedidos para a emissão da segunda via dos vários cartões relacionados com o Estado.

No caso de cartões bancários, você terá de se deslocar à instituição bancária com a qual trabalha. Aí, o banco emite um novo cartão para que você possa operar com a instituição.

Homem encontra carteira com dinheiro e documentos na estrada e entrega-a ao dono

Nem sempre quando se perde a carteira, se perde a esperança. Em Arcos de Valdevez, na região do Minho, um homem encontrou uma carteira e, através da documentação, foi ao encontro do dono.

Um homem encontrou uma carteira na berma da Estrada Nacional 101 e decidiu devolver ao proprietário, num gesto que, na altura, se tornou viral.