Nas Notícias O que fazer para não comer durante a noite? Por

Aprenda o que deve fazer para não comer quando sente fome durante a noite.

Toda a gente já sentiu alguma vez na vida aquela sensação de fome durante a noite. Algumas pessoas chegam mesmo a abrir os armários e o frigorífico e ficam a olhar para o que podem ‘devorar’. Por isso, aprenda o que fazer para não comer durante a noite.

Para muitos, comer durante a noite é um deslize isolado. Porém, há situações em que isso se torna rotina e acaba por levar a um aumento do peso e de problemas de saúde associados. Então, fique com algumas dicas para evitar a fome durante a noite.

1 – Sono de qualidade ajuda a não comer durante a noite

Logicamente, quem está a dormir não está nos armários ou no frigorífico à procura de alimentos. Por isso, aqui a questão é outra.

Um sono de qualidade permite que as suas noites sejam mais produtivas para o seu cérebro e não sentirá fome. Dorme pouco? Saiba quais os efeitos da falta de sono.

A falta de sono provoca reações no corpo que levam as pessoas a desejarem fontes de prazer diferentes. A alimentação é uma delas.

Assim, vá para a cama tranquilo e faça por dormir horas suficientes, até porque os especialistas defendem que metade dos portugueses tem sono insatisfatório ou de má qualidade.

Um adulto precisa dormir entre 7 a 9 horas e é fundamental que vá para a cama sempre no mesmo horário, preferencialmente. Mantenha um horário de dormir regular e vai ver como a fome noturna não será tanta.

2 – Alimente-se bem durante o dia para evitar ter fome à noite

Se tem fome à noite, é provável que as suas escolhas nutritivas ao longo do dia não foram as melhores. Por isso, opte por refeições de qualidade e não tanto na quantidade.

Muitas pessoas optam por fazer seis refeições ao longo do dia e vão comento pequenas porções e de acordo com dietas saudáveis, não abusando no sal, açúcar e até em alimentos muito calóricos. Opte por saladas sempre no começo das refeições de almoço e jantar.

Não se esqueça também de ter um prato recheado com legumes e verduras, mas também deve controlar o arroz e batata que tem no prato.

Pela sua saúde e para evitar ter fome à noite, coloque sempre que possível nas suas refeições alguns alimentos que dão muita energia como peixe, frango e ovo.

3 – Avalie a forma como se alimenta para evitar ter fome à noite

Uma das regras de ouro para evitar a fome à noite é saber a forma como se alimenta ao longo do dia. Você come com rapidez? Quanto tempo acaba por parar para se alimentar?

Coma devagar e mastigue bem os alimentos, sobretudo à noite. Faça refeições com calma, e não tenha pressa em ‘limpar’ o prato, até porque evita assim problemas digestivos.

4 – Beba água

Para não ter fome à noite há quem opte por levar para o quarto uma garrafa de água. Mas o segredo não é beber água durante a noite se tiver fome. O segredo é beber água em boas quantidades ao longo do dia. Assim, você mantem o corpo hidratado e aquela sensação de fome mais longe.

Beba entre 35ml a 40ml de água por dia em relação a cada quilo que você pesa.

5 – Não vá stressado para a cama

Outra dica valiosa para evitar a fome à noite tem que ver com o estado mental. Quem vai stressado para a cama terá maiores probabilidades de sentir fome durante a noite. Com isso, muitas pessoas acabam por se virar ao frigorífico ou aos armários com bolachas, batatas fritas ou aquele bolo que estava pronto para o pequeno almoço.

Deste modo, é essencial que vá para a cama tranquilo e procure estar distraído, sem pensar em comida quando sente o ‘aperto’ no estômago.

Causas para a fome durante a noite?

Existem algumas causas que ajudam a explicar a fome durante a noite. Uma delas está relacionada com o pequeno almoço, para muitos nutricionistas a refeição mais importante do dia.

Além do pequeno almoço, a fome noturna explica-se também por uma dieta restritiva ao longo do dia. Ou seja, a dado momento, o corpo e a mente acabam por levar a uma sensação de fome.

Por conseguinte, outra das razões que explicam a fome à noite está relacionada com o tempo disponível. Ao longo do dia, quando a maior parte das pessoas está a trabalhar ou concentrada em diferentes tarefas, nem sempre dá aquela vontade de comer qualquer coisa.

À noite, o tempo acaba por fomentar a vontade de ir até aos armários e frigorífico ver o que dá para comer.

Boa nutrição desde criança é fundamental

Os nutricionistas alertam para importância de pequeno-almoço diário e com fruta nas crianças para uma boa saúde ao longo dos anos.

“O pequeno-almoço deve integrar vários grupos de alimentos (…) e a fruta deveria estar presente no pequeno almoço de todas as crianças”, afirmou a nutricionista Alexandra Bento, uma das personalidades da Ordem dos Nutricionistas de Portugal.

Se em criança existir uma boa alimentação, é natural que esses hábitos sejam mantidos ao longo dos anos. E com isso, as rotinas acabam por favorecer a saúde das pessoas.