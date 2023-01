Nas Notícias Homem encontra carteira com dinheiro e documentos na estrada e entrega-a ao dono Por

Um homem encontrou uma carteira com documentos e dinheiro na estrada e, num gesto cívico, foi ao encontro do proprietário dela e entregou o objeto perdido. Tudo aconteceu em Arcos de Valdevez, na região do Minho.

Carvalhas Barbosa circulava na estrada na zona de Arcos de Valdevez quando deu conta de que estava uma carteira na berma da Estrada Nacional 101.

O homem pegou na carteira e verificou que tinha no seu interior 450 euros e documentos que identificavam o dono da carteira.

Em seguida, Carvalhas Barbosa foi ao encontro do proprietário da carteira, também ele de Arcos de Valdevez e devolveu a carteira ao dono.

Nas redes sociais, Carvalhas Barbosa confessou sentir-se com “orgulho” e “útil na sociedade” com este gesto que espera que sirva de lição sobre cidadania e nobreza aos filhos.

“Só assim somos uma sociedade melhor”

“Circulava sozinho na saída dos Arcos [de Valdevez], quando encontrei esta carteira com toda a documentação pessoal e com 450 euros”, relatou o protagonista desta história.

“Rapidamente consegui entrar em contacto com o proprietário”, explicou Carvalhas Barbosa, realçando que não poderia ter atuado de uma outra forma.

“Só assim somos uma sociedade melhor”, justificou o homem que ‘salvou’ o fim de semana a quem tinha perdido a carteira com dinheiro e documentos.