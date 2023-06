Nas Notícias Universidade de Coimbra apresenta projeto de 9,5 milhões de euros para combater a obesidade e promover estilos de vida saudáveis Por

Investigadores de Coimbra procuram combater a obesidade

Na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, a partir das 09h30, vai decorrer, no Colégio da Trindade da Universidade de Coimbra (UC), o lançamento do “PAS GRAS: redução de riscos metabólicos, determinantes ambientais e comportamentais da obesidade em crianças, adolescentes e jovens adultos”, projeto financiado com 9,5 milhões de euros pela Comissão Europeia, através do programa Horizonte Europa, que é liderado pela UC e que conta com a participação de 16 parceiros de vários países europeus.

A sessão de abertura vai contar com as intervenções do Reitor da UC, Amílcar Falcão, e do coordenador do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia (que é formado pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular, CNC-UC, pelo Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra, iCBR, e pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde, CEISUC, todos da UC), Luís Pereira de Almeida. Segue-se a apresentação do “PAS GRAS”, pelas 10h15, que vai ser feita pelo líder do projeto, vice-presidente e investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, Paulo Oliveira.

O evento de lançamento do “PAS GRAS” vai contar também com comunicações de três notáveis cientistas, que integram a comissão de aconselhamento externa do projeto, a saber Philipp Scherer, Casper Schalkwijk e John P. A. Ioannidis.

Philipp Scherer, professor do Centro Médico Southwestern da Universidade do Texas (Estados Unidos da América), reconhecido mundialmente pelo estudo do tecido adiposo e do papel da gordura na saúde e na doença, vai conduzir, pelas 11h45, a palestra “As várias vidas dos adipócitos: implicações para a saúde e doença na população pediátrica e adulta”.

Pelas 15h30, Casper Schalkwijk, professor da Universidade de Maastricht (Países Baixos) e um dos principais cientistas mundiais na área das complicações vasculares e metabólicas associadas à obesidade e à diabetes, apresenta a comunicação “Produtos finais de glicação avançada: amigos ou inimigos da saúde humana?”.

John P. A. Ioannidis, um dos cientistas mais citados no mundo, é professor de Medicina, Epidemiologia e Saúde Pública, e Metaciência, da Universidade de Stanford (Estados Unidos da América), e investigador principal da Cátedra do Espaço Europeu da Investigação (ERA Chair) “EXCELScIOR” da UC, vai proferir, pelas 17 horas, a palestra “Produção e avaliação de ciência aberta, fiável e reprodutível”.

Ao longo do dia, vão ser também apresentados os 16 parceiros que integram este projeto de investigação e inovação, que vai decorrer ao longo dos próximos 5 anos.

O “PAS GRAS” foi 1 dos 6 projetos aprovados pelo programa Horizonte Europa, no pilar II do cluster da saúde, estando integrado nos Desafios Globais e Competitividade Industrial Europeia.

“O projeto nasceu de um interesse comum entre investigadores do CNC-UC e iCBR em estudar determinantes biológicos, metabólicos e ambientais da obesidade. Tem como objetivos calcular o risco individual da obesidade e suas complicações, reforçar inovação de base biológica e o desenvolvimento de novas abordagens para promover estilos de vida saudáveis, que passam pela adoção da dieta mediterrânica, e seus componentes específicos, aumento da atividade física, aumento da literacia em ciência e saúde”, explica líder do projeto.

O evento de lançamento do “PAS GRAS” é gratuito e aberto ao público

“Uma vez aprovado o projeto, temos continuado a reunir colegas de várias áreas de investigação de ponta realizada na UC, a que se junta a excelência do conhecimento e experiência dos vários parceiros”, acrescenta Paulo Oliveira.

Sobre a sessão de lançamento que vai decorrer na quinta-feira, o investigador destaca que vai ser “um momento único de comunhão entre cientistas, profissionais de saúde, educação, desporto, empresários e decisores. Teremos um livro branco para signatárias e signatários com o objetivo de mobilização de pessoas individuais e coletivas, grupos e organizações, que se associam à missão ‘PAS GRAS'”.

“A obesidade é um problema de saúde pública. O projeto “PAS GRAS” está profundamente comprometido com ações para promover e manter mudanças de comportamento nos padrões de consumo e de produção de alimentos, bem como no envolvimento de setores muito relevantes como a indústria alimentar, retalhistas, produtores primários, serviços de restauração, assim como centros de saúde, centros de ciência, clubes desportivos, entre tantos outros. No final, esperamos contribuir com evidência científica sobre a biologia da obesidade, mas também reunir os resultados da campanha internacional de sensibilização no sentido de produzir recomendações cada vez mais próximas das necessidades de todos e de cada um”, acrescenta o investigador da UC.