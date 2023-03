Mundo Posso usar emojis em contexto de trabalho? Por

É adequado utilizar emojis nas mensagens de trabalho?

A comunicação em contexto laboral é muito importante e cada vez mais existem diversas formas de interagir entre elementos de uma mesma empresa, entidade ou organização. Se antes a comunicação era sobretudo direta, cara a cara, ao longo dos tempos passou a ser cada vez mais diversificada. Emails, mensagens, telefonemas ou até grupos de Whatsapp. Hoje em dia há quem se questione se é possível recorrer a um tipo de comunicação mais gráfica com recurso a emojis. Posso usar emojis em contexto de trabalho? É essa a resposta que lhe damos de forma simples neste artigo👍.

Os emojis são pequenas representações gráficas que visam passar uma mensagem mais direta a respeito de uma determinada expressão ou palavra. Mas será adequado utilizar emojis nas mensagens de trabalho 🤔?

Quando alguém publica ou envia um emoji numa mensagem, comentário ou publicação fica sempre a ideia de que se trata de um tipo de comunicação menos formal. E até nem está errado utilizar emojis no contexto empresarial se o posicionamento da empresa for esse.

Por outro lado, se a empresa procura um tipo de abordagem mais formal, então o melhor será mesmo não recorrer aos emojis.

Quando se usam emojis estratégicos estes podem ser úteis. No fundo, os emojis não estão proibidos na comunicação empresarial mas devem ter uma função muito clara no objetivo da empresa. O importante é saber a que público ou contexto se destina uma mensagem e se a comunicação será compreendida ou, ao invés, irá gerar confusão.

Os emojis deixam os textos mais leves e aproximam a comunicação do alvo quando este aceita o registo mais informal. Se o texto visa as redes sociais, por exemplo, é natural que os emojis sejam bem aceites.

Por outro lado, se você trabalhar, por exemplo, numa repartição de Finanças e estiver a enviar uma cobrança coerciva, é natural que não deva usar emojis no email ou na carta que envia. O contexto é que determina se faz sentido ou não.

A ideia central a reter é que os emojis não devem ser evitados na comunicação. Porém, especialistas em comunicação e marketing avisam que estes devem ser usados numa vertente de melhorar a relação com o público-alvo.

Emojis: quando é excessivo usar?

Os emojis têm uma clara representação gráfica mas não têm por objetivo apenas o efeito visual. Por trás dos emojis estão também conotações e emoções que estes visam despertar.

Em todo o caso, convém manter um certo equilíbrio. Se a sua empresa até tempo um posicionamento ao nível da comunicação menos formal, não quer isso dizer que todas as mensagens tenham de ser na base de emojis.

Até porque no mundo empresarial, a pressa e a pressão estão sempre presentes e ninguém tem tempo para estar a decifrar um conjunto significativo de emojis numa mensagem.

Nesse caso, quando pensar em usar emojis numa comunicação na empresa, lembre-se de que o mais importante é a rapidez com que a mensagem é entendida. Se o recetor demorar a perceber, o objetivo de usar emojis já se perdeu. Até porque, tempo é dinheiro 💰no mundo das empresas.

Emojis podem ter vários sentidos. Cuidado

Os emojis podem ter vários sentidos. Nesse caso, é importante que o emissor tenha noção de que a interpretação poderá ser diferente daquela que pretende passar. Assim, se enviar uma mensagem com recurso a emojis, certifique-se de que está a enviar o emoji apropriado.

Reparte neste exemplo: 💪

Este emoji pode não significar que alguém gosta de praticar exercício físico ou frequenta um ginásio. O emoji pode ser uma forma de expressão força interior, confiança, votos de sucesso.

O importante é ter sensibilidade para a comunicação

No fundo, o importante é ter sensibilidade para a comunicação e perceber que os emojis com expressões negativas podem criar uma má relação com o público-alvo. Assim, é sempre aconselhável a usar os emojis apenas quando valorizar, elogiar ou passar uma mensagem positiva, pois os emojis reforçam essa intenção.

Quais os emojis mais usados em 2022 em Portugal?

As preferências estão sempre em constante variação e, por isso, é com algum cuidado que empresas dedicadas à análise virtual avaliam os recursos de ferramentas no ambiente digital.

No ano de 2022, por exemplo, pesquisas chegaram à conclusão de que os emojis mais usados em Portugal foram as lágrimas de alegria 😂 e o ❤️.

Quando se comemora o Dia Mundial do Emoji 🎂?

A importância do emoji nas comunicações a nível mundial já assumiu uma dimensão tal que até já existe um dia em que no planeta se assinala o Dia Mundial do Emoji. O dia dedicado a tal é o 17 de julho.

E a importância hoje em dia é de tal forma relevante que até Mark Zuckerberg, líder da Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, já se deixou conquistar.

E você sabe quais são os emojis mais usados por Mark Zuckerberg? O empresário admitiu que os emojis que mais usa são 🤖🍟🏄‍♂️😎💯👊.