O que diz a lei sobre vidros escurecidos nos carros?

Saiba o que fazer para ter o carro dentro da legalidade se quiser ter vidros escurecidos

A circulação de veículos obedece a um conjunto de regras que estão estipuladas no Código da Estrada que, por sua vez, respeita os trâmites previstos na Constituição da República Portuguesa, o documento mais nobre do país. Quem não circula na legalidade incorre em riscos e um desses riscos é circular com vidros escurecidos. Saiba, por isso, tudo aquilo que é importante na lei sobre vidros escurecidos.

Uma das maiores dúvidas que se colocam e para as quais existem diferentes teorias é a respeito da legalidade. Desde já, desmistificamos essa situação. Sim, é legal circular com vidros escurecidos. Contudo, as alterações devem constar dos ficheiros do Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Quer isto dizer que deve legalizar qualquer alteração nos vidros do seu veículo. Mas existem mais condições pelas quais deve seguir-se.

O que ter em conta sobre vidros escurecidos nos carros?

Por outro lado, além de a legalização dos vidros escurecidos ter obrigatoriamente de constar no Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a empresa que realiza essa aplicação nos vidros deve estar licenciada.

Como tal, é importante que a empresa tenha um Certificado de Aplicação, que confere capacidades à entidade para aplicar este tipo de película nos vidros e proceder aos pedidos de homologação.

Posteriormente, os vidros com película fixada têm de passar por testes de resistência ao fogo e fragmentação.

A somar a isso, é preciso fazer uma medição respeitante ao fator de transmissão entre os ensaios as amostras de vidro.

Apenas depois desse passo é que será possível conceder a homologação.

Contudo, é obrigatório que a marca da homologação seja legível e indelével quando afixada no vidro. Nunca ignore essa situação.

Qual a opacidade legal em cada zona do carro?

A lei estabelece que não existe qualquer limite de opacidade para os vidros traseiros. Mas o mesmo não se aplica aos restantes.

Em relação ao para-brisas, este só pode ter uma opacidade que não ultrapasse os 25 por cento.

No que diz respeito aos vidros das portas dianteiras, não podem ultrapassar os 30 por cento de opacidade.

Quais as razões para escurecer os vidros do carro?

Existem várias razões que levam a que os proprietários de veículos a optar por esta solução. Logicamente, a privacidade é maior. Quem circula num veículo com vidros escurecidos sabe que é mais difícil ver o que está dentro.

Além da privacidade, o veículo fica com uma proteção maior contra a entrada de raios solares.

No seguimento desta última razão, aparece uma outra. Uma vez que os raios de sol não entram com tanta facilidade no habitáculo, o recurso ao ar condicionado em dias de calor será menor. Ou seja, há uma poupança de combustível para funcionamento do ar condicionado.

Também os vidros ficam com uma espessura maior e mais resistentes a eventuais quebras.

Vantagens dos vidros escurecidos:

Privacidade;

Proteção contra raios de sol;

Poupança de combustível;

Resistência à quebra.

Só o fabricante pode colocar vidros escurecidos?

Existem veículos que trazem vidros escurecidos de fábrica. Contudo, qualquer proprietário pode optar por escurecer os vidros mais tarde.

Esta ação não é exclusiva do fabricante. Como anteriormente se referiu, a entidade procede ao escurecimento dos vidros tem de estar habilitada. Apenas isso.

O que ter em conta quando compra um carro usado com vidros escurecidos?

Nem todas as pessoas compram carros novos. Existe muito comércio de automóveis usados. Por isso, é importante estar atento aos pormenores do veículo e verificar se este tem vidros escurecidos.

Se comprar um carro usado com vidros escurecidos, certifique-se de que os vidros escurecidos estão homologados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

Aliás, quando compra um carro que não está ‘novinho em folha’ há um conjunto de recomendações que deve observar. Fique atento e saiba tudo o que deve fazer quando compra um carro usado.