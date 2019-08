Hoje é dia 28 de agosto, nasce Wolfgang von Goethe, o maior escritor alemão Por

A viagem pelo calendário da história passa por Johann Wolfgang von Goethe, o maior escritor alemão, cuja obra influenciou a literatura mundial.

É um dos grandes nomes da literatura de todo o mundo e o grande escritor da Alemanha. Goethe, que nasceu em Frankfurt am Main a 28 de agosto de 1749, é hoje lembrado.

Ao lado de Friedrich Schiller, Goethe escreve o seu nome como um dos líderes do movimento literário romântico alemão ‘Sturm und Drang’.

Além de escritor – reconhecido como uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do Romantismo europeu, entre os final do século XVIII e o início do século XIX –, Goethe foi também um pensador de renome, com algumas incursões pela área da ciência.

Da vasta obra de Johann Wolfgang von Goethe constam romances, poemas, escritos autobiográficos, peças de teatro, bem como algumas reflexões nas áreas da arte, literatura e ciências naturais. Estabeleceu contactos com grandes pensadores e personalidades, o que lhe permitiu estabelecer bases sólidas para as suas teorias.

O romance ‘Os Sofrimentos do Jovem Werther’ catapultou Goethe para a ribalta, em toda a Europa, em 1774. A sua obra tornou-o no mais importante autor do Classicismo de Weimar.

Aos 82 anos, a 22 de março de 1832, Goethe morre, precisamente na cidade de Weimar. Está sepultado na mesma cidade, no Cemitério Histórico, ao lado do amigo e inspirador Friedrich Schiller.

Hoje, dia em que se assinala a data do seu nascimento, recorda-se o poeta.

Nasceram a 28 de agosto o Imperador Go-Reizei do Japão (1023), Johann Wolfgang von Goethe, filósofo, escritor e cientista alemão (1749), Liev Tolstói, escritor russo (1828), Madre Francisca Lampel, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição (1807), John Betjeman, poeta inglês (1906), Raul Cortez, ator brasileiro (1932), José Eduardo dos Santos, político angolano (1942) e Shania Twain, cantora canadiana (1965).

Morreram neste dia D. Afonso V de Portugal (1481), Albrecht Adam, pintor alemão (1862), John Huston, ator e diretor cinematográfico norte-americano (1987), Edward Palmer Thompson, historiador britânico (1993), Antonio Puerta, futebolista espanhol (2007) e Phil Hill, automobilista norte-americano, campeão de Fórmula 1 (2008).